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10/02/2021 12:15

【新冠肺炎】君實生物：美批准禮來製藥在研抗體藥物緊急使用授權

　　《經濟通通訊社１０日專訊》君實生物（０１８７７）宣布，美國食品藥品監督管理局
（ＦＤＡ）已批准美國禮來製藥公司在研抗體藥物的雙抗體療法緊急使用授權。該療法被授予用
於治療伴有進展為重度及住院風險的１２歲及以上輕中度新冠肺炎患者。
　　此外，ＦＤＡ已批准將這個雙抗體療法的輸注時間分別縮短至１６分鐘或２１分鐘，與早前
批准的６０分鐘時間相比顯著縮短。（ｈｏ）

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