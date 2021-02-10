順豐：收購交易後完成後不會裁員，藉房託基金上市將重資產套現

《經濟通通訊社１０日專訊》順豐控股（深：００２３５２）董事長王衛於發布會上表示，

未來集團在國際方面發展會統一在嘉里品牌，雖然嘉里物流（００６３６）與順豐於國內業務存

有部分競爭，但物流市場龐大，不存在很大的業務重疊，故不打算在交易完成後裁員，並直言：

「加人都黎唔切啦，仲點裁呀。」

對於順豐房託基金計劃上市，順豐控股首席戰略官陳飛表示，希望減少集團的重資產，藉此

把重資產套取更多現金，並強調未來物流需要科技而並非資產。

嘉里物流聯網集團總裁馬榮楷強調，是次交易不是收購，而是合作，希望小股東和獨立股東

能理解，並指嘉里物流面對競爭，需要擴闊視野和能力，形容是次交易為雙贏局面。

市場消息指，順豐控股旗下順豐房託計劃今年上半年在港掛牌，集資約３億美元（約

２３﹒３億港元），星展為獨家上市代理人。

順豐房託投資組合初步包括位於香港、佛山及蕪湖的三處物流地產（包含配備有自動分揀及

供應鏈支持設施的分撥中心），當中香港物業為青衣一個１５層高的坡道式現代物流地產項目，

可出租總面積１７２﹒５７萬平方英呎。（ｂｎ）

