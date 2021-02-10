【企業盈警】粵海制革料去年綜合淨虧損按年減少逾８０％

《經濟通通訊社１０日專訊》粵海制革（０１０５８）公布，預期集團截至２０２０年１２

月３１日止年度之綜合淨虧損較２０１９年經審核之綜合淨虧損３８９９萬元相比，虧損減少超

過８０％。

虧損減少主要因本年出售已撥備庫存，使存貨減值準備回撥增加，導致毛利由虧轉盈；行政

開支減少，主要是職工薪酬按年減少；去年有應收帳款減值回撥而２０１９年則為計提應收款減

值準備；及去年有其他應付帳款和應計費用的回撥。（ｂｎ）

