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10/02/2021 16:54

【企業盈警】粵海制革料去年綜合淨虧損按年減少逾８０％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》粵海制革（０１０５８）公布，預期集團截至２０２０年１２
月３１日止年度之綜合淨虧損較２０１９年經審核之綜合淨虧損３８９９萬元相比，虧損減少超
過８０％。
　　虧損減少主要因本年出售已撥備庫存，使存貨減值準備回撥增加，導致毛利由虧轉盈；行政
開支減少，主要是職工薪酬按年減少；去年有應收帳款減值回撥而２０１９年則為計提應收款減
值準備；及去年有其他應付帳款和應計費用的回撥。（ｂｎ）

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