【聚焦人幣】人行下周五在港發行２５０億元人民幣央票

《經濟通通訊社１０日專訊》人行公布，將於下周五（１９日）在本港招標發行共２５０億

元人民幣央票，包括三個月期１００億元和一年期１５０億元人民幣。

有關央票分別為今年第一期和第二期，均由２月２３日開始計息，三個月期票據於５月２５

日到期，而一年期的到期日則為明年２月２３日。（ｓｋ）

