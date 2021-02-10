【聚焦人幣】人行下周五在港發行２５０億元人民幣央票

《經濟通通訊社１０日專訊》人行公布，將於下周五（１９日）在本港招標發行共２５０億
元人民幣央票，包括三個月期１００億元和一年期１５０億元人民幣。
有關央票分別為今年第一期和第二期，均由２月２３日開始計息，三個月期票據於５月２５
日到期，而一年期的到期日則為明年２月２３日。（ｓｋ）
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