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10/02/2021 16:08

【新冠肺炎】立橋人壽將向２０萬港人免費提供疫苗接種保障

　　《經濟通通訊社１０日專訊》立橋人壽公布，將為２０萬名香港市民免費提供「新冠肺炎病
毒疫苗接種保障」。
　　公司指，受保障市民若在政府醫院或政府認可的私家醫院和診所接種新冠肺炎病毒疫苗後
１４日內，因接種疫苗後直接引起嚴重副作用而導致身故，公司將會提供３０萬元的身故恩恤金
。保障期由成功登記日起至６月３０日。（ｓｋ）

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