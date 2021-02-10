【企業盈喜】毅興行料中期純利至少升５８﹒６倍至３５００萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》毅興行（０１０４７）發盈喜，預期截至去年底止，中期純利

將至少按年升５８﹒６倍至３５００萬元，而２０１９年同期純利為５８﹒７萬元。

公司指，預期盈利大增，主要由於期內中國內地經濟逐漸復甦，令集團營業額有所上升；以

及期內原料需求擴大利好塑膠原料價格持續攀升，從而改善毛利率。（ｓｋ）

