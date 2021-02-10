【企業盈警】安山金控料去年淨虧損將按年大幅減少

《經濟通通訊社１０日專訊》安山金控（０００３３）發盈警，預期截至去年１２月底年度
，淨虧損將按年大幅減少，而２０１９年度的淨虧損為３﹒８３億元。
公司指，預期虧損大幅減少，主要由於不再錄得取消綜合入帳附屬公司虧損約１﹒２億元；
商譽及若干資產（包括有形及無形資產）減值虧損合共約２﹒６８億元；及或然應收代價的公平
值收益約５４５０萬元；上述所有項目均已於２０１９年反映但沒有於２０２０年期間出現。（
ｓｋ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動
|財經熱話10/02/2021
順豐斥逾175億入主嘉里物流 快遞王國再下一城
|中國故事10/02/2021
《神州經脈》1月CPI轉降PPI轉升 鼠年滬綜指累漲近二成三
|中國故事10/02/2021
【鼠年收官】抗疫未全勝股市卻興隆 滬綜指創5年高 鼠年飆兩成
|板塊分析10/02/2021
獲高瓴溢價入股 綠葉製藥吸引力何在？
|剖析天下10/02/2021
散戶狹空起革命 點燃白銀長期升勢？
|剖析天下10/02/2021
泰國經濟增長乏力 全靠財政政策支撐
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰