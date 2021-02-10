  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/02/2021 17:56

【企業盈警】安山金控料去年淨虧損將按年大幅減少

　　《經濟通通訊社１０日專訊》安山金控（０００３３）發盈警，預期截至去年１２月底年度
，淨虧損將按年大幅減少，而２０１９年度的淨虧損為３﹒８３億元。
　　公司指，預期虧損大幅減少，主要由於不再錄得取消綜合入帳附屬公司虧損約１﹒２億元；
商譽及若干資產（包括有形及無形資產）減值虧損合共約２﹒６８億元；及或然應收代價的公平
值收益約５４５０萬元；上述所有項目均已於２０１９年反映但沒有於２０２０年期間出現。（
ｓｋ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/02/2021
順豐斥逾175億入主嘉里物流　快遞王國再下一城
中國故事10/02/2021
《神州經脈》1月CPI轉降PPI轉升　鼠年滬綜指累漲近二成三
中國故事10/02/2021
【鼠年收官】抗疫未全勝股市卻興隆　滬綜指創5年高　鼠年飆兩成
板塊分析10/02/2021
獲高瓴溢價入股　綠葉製藥吸引力何在？
剖析天下10/02/2021
散戶狹空起革命　點燃白銀長期升勢？
剖析天下10/02/2021
泰國經濟增長乏力　全靠財政政策支撐
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Green Common OmniPork Strip 新肉絲

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>