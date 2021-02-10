【企業盈警】安山金控料去年淨虧損將按年大幅減少

《經濟通通訊社１０日專訊》安山金控（０００３３）發盈警，預期截至去年１２月底年度

，淨虧損將按年大幅減少，而２０１９年度的淨虧損為３﹒８３億元。

公司指，預期虧損大幅減少，主要由於不再錄得取消綜合入帳附屬公司虧損約１﹒２億元；

商譽及若干資產（包括有形及無形資產）減值虧損合共約２﹒６８億元；及或然應收代價的公平

值收益約５４５０萬元；上述所有項目均已於２０１９年反映但沒有於２０２０年期間出現。（

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