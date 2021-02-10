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10/02/2021 10:43

【國安立法】湯家驊：國安法不損害犯人權益，黎智英可再申請保釋

　　《經濟通通訊社１０日專訊》壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反《港區國安法》的案件，終
審法院裁定律政司就黎智英保釋的上訴得直，裁決指國安法第４２條對保釋的門檻，較一般本港
法例嚴格得多，並且以「不得准予保釋」為前提，除非法官有充足理由相信被控人不會繼續實施
危害國家安全行為。
　　身兼行政會議成員的資深大律師湯家驊在電台節目表示，終審法院的裁決相當技術性，並無
判定應否批准黎智英保釋，而是定下原則，要求原訟庭按相關原則重新考慮是否批准保釋。他又
認為判詞釐清了重要問題，說明《港區國安法》不會損害犯人權益，相信黎智英重新申請保釋時
，會提出新的理據，律政司亦會調整回應理據，預料案件稍後會有另一番爭拗。

＊張達明：保釋門檻高但非不能保釋

　　港大法律學院首席講師張達明指，終審法院確定國安法案件的保釋門檻高，但並非不能保釋
，法院仍然可以考慮一籃子因素，決定是否批出保釋。他認為法庭處理保釋申請時，應審視是否
透過施加額外保釋條件，令被告不會再犯，而不應該先審視重犯機會，再決定保釋條件，若果被
告接受嚴苛保釋條件，對各方都有利。
　　他又指坊間有意見提出，以往曾經有被告涉及國安法的被告棄保潛逃，因此法庭不應批准黎
智英保釋，是不公道，不能夠在案件未審理之前，就剝奪疑犯所有自由。（ｈｙ）（ｚｚ）

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