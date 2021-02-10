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10/02/2021 17:40

【企業盈警】傳遞娛樂料中期應佔淨虧損最多８０００萬元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》傳遞娛樂（０１３２６）公布，預期截至２０２０年１２月
３１日止六個月，錄得公司擁有人應佔淨虧損介乎約７５００萬元至８０００萬元之間，而
２０１９年度淨虧損為１９５８﹒６萬元。
　　虧損擴大主要由於受到新冠疫情的影響，市場氣氛於中期期間持續疲弱，以致電影放映業務
收入大幅下降；及２０１９年相應中期期間錄得若干影視版權出售收益，而去年中期期間沒有錄
得這部分收益。（ｂｎ）

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