《小傳日記》快手近四百，魚缸再進發；收企三萬關，科指亦破萬

《小傳日記》隔晚花旗孖屐都係表現好好，納指破頂仲第一次企穩萬四點，香江魚缸就開心

高開３２９點報２９７９６，藍戰士隔晚ＡＤＲ都造好，成班科技佬又跟住納指走高，加上神州

經濟數據出色，內銀佬又加把勁撐市，魚缸都跟住Ａ場踢高，突破三萬大關。晏晝繼續有升勁，

早段升幅維持喺５００點左右，尾盤飆逾５９０點，衝破半日高，高見３００７５，埋單收報

３００３８，彈起５６２點或近２巴仙，北水收咗爐，成交都仲有１７５９﹒８２億銀，多咗一

成七。國指報１１８１０，走高２０７點或近２巴仙。科指報１０２１４，走上２５３點或近３

巴仙，重上萬點關。

神州Ａ場喺鼠年最後一個交易日同樣醒神，上證綜指報３６５５，踢高５１點或逾１巴仙，

深證成指報１５９６２，走上３３１點或逾２巴仙；全日成交８７５３億銀人仔，按日增長近５

巴仙。

大隻藍戰士齊齊起飛，ＱＱ（００７００）美團（０３６９０）雙雙創新高！電商團購

ＡＰＰ「團好貨」上線，大行睇好美團社區團購前景，盤中高見４３６﹒６銀破頂，全日飛上逾

５巴仙，報４３０﹒４銀，係最威藍戰士；ＱＱ就俾野村大升兩成五目標去到８６４銀，盤中高

見７７０銀破頂，埋單彈起近３巴仙，報７６１銀；阿里（０９９８８）跳起近３巴仙，報

２６２銀；李小加睇好生發發（００３８８）新任ＣＥＯ係神州同香江嘅好朋友，生發發踢高近

４巴仙，報５３４銀；大象（００００５）今個月決定派唔派息，今日走上逾２巴仙，報

４２﹒６銀；ＡＩＡ（０１２９９）亦走高逾１巴仙，報１０３﹒２銀。



＊入指數係好資金會當寶，神州批版號網易有得撈＊



ＭＳＣＩ明晟公布季檢結果，喺ＭＳＣＩ神州指數內納入１４隻股份，港股權重最高嘅係農

夫山泉（０９６３３），今日飛高近１巴仙，報６１﹒５５銀。仲有微盟（０２０１３）、永升

生活服務（０１９９５）同九毛九（０９９２２）、分別跳起近２巴仙，報２６﹒６５銀、無咗

近２巴仙，報２２﹒５銀同鏟高近４巴仙，報３４銀。

數據分析商公司話，蘋果ｉＰｈｏｎｅ １２ ｍｉｎｉ １月上旬喺花旗國嘅銷量只佔

ｉＰｈｏｎｅ １２銷量嘅５巴仙，反映呢款新機需求疲弱呀，瑞聲（０２０１８）升４格，報

４２﹒３銀；比亞迪電子（００２８５）平收，報５３﹒７５銀；聯想（００９９２）唔見逾１

巴仙，報１０﹒０６銀。富瑞話，華虹半導體（０１３４７）上年第四季業績好過該行預期，維

持買入評級，華虹彈逾９巴仙，報５６銀。網易（０９９９９）有三款重點端游╱ＩＰ改編手游

得到新一批進口遊戲過審名單嘅版號，交銀國際話網易現有頭部遊戲貢獻約六成收入，且收入穩

定所以升佢他屐，網易抽高近５巴仙，報２０４﹒４銀。



＊呠呠車爆買恆馳幾時賣，貸款創新高內銀真風騷＊



神州商務部要增潤呠呠車限購政策，支持農村呠呠車消費，加快構建城鄉一體化嘅呠呠車銷

售同售後服務網絡兼推廣新能源汽車消費，吉利（００１７５）跳逾２巴仙，報２９﹒９５銀。

華晨（０１１１４）跣近２巴仙，報７﹒１６銀。北汽（０１９５８）跳近３巴仙，報２﹒７８

銀；廣汽（０２２３８）微升近１巴仙，報７﹒７５銀。恆大汽車（００７０８）又有片睇，公

布三款恆馳新車，睇樣相當有氣派，但冇講幾時出同幾錢，炒高逾１９巴仙，報５８﹒７銀。

人行公布，上個月人仔貸款增加近３﹒６萬億人仔，創歷史新高。內銀炒上，建行

（００９３９）跳高近３巴仙，報６﹒１４銀；交通銀行（０３３２８）踼高近３巴仙，報

４﹒３１銀；工行（０１３９８）起哄升近２巴仙，報４﹒９銀；農行（０１２８８）踼高逾２

巴仙，報２﹒８１銀；中行（０３９８８）升近２巴仙，報２﹒６８銀。



＊半新股當旺快手升勢狂，獲順豐入主嘉里系歡愉＊



近期魚缸新成員都有好表現，半新股今日繼續落鑊，快手（０１０２４）俾瑞銀睇好，目標

睇４３０銀，今日高見３９８銀破頂，埋單飛高逾一成三，報３９７銀；ＶＥＳＹＮＣ

（０２１４８）預計舊年多賺６至９倍，盤中見１８﹒１８銀創新高，收市飛高逾兩成二，報

１８﹒０４銀；天貓數據顯示舊年潮玩收納盒銷量按年大漲５０倍，每賣三個公仔就賣出一間

「屋仔」，泡泡瑪特（０９９９２）踢高近一成一，報８７﹒２銀；醫渡（０２１５８）亦剷高

逾７巴仙，報５８﹒４５銀。

今日孖屐仲有唔少焦點！嘉里物流（００６３６），佢俾神州物流龍頭順豐收購近五成二股

權，仲派７﹒２８銀特別息同股東分享，抵佢叻叻飛高近６巴仙，報２４﹒７５銀；嘉里建設

（００６８３）齊齊彈起近７巴仙，報２１﹒９５銀；事隔半年復牌嘅南戈壁（０１８７８）飛

上兩倍，報１﹒５銀；高陽（００８１８）旗下Ｃｌｏｏｐｅｎ喺花旗掛牌之後風生水起，今日

跳起逾三成六，報３﹒１３銀；有人歡喜有人愁，折讓一成四配股還債嘅協鑫新能源

（００４５１）就潛水逾８巴仙，報０﹒４８５銀，請請！



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