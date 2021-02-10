  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/02/2021 13:29

《真知灼見－溫灼培》靠派錢派福利，便可使美元強？

　　《真知灼見》拜登的１﹒９萬億美元救經濟方案已通過了參議院。據眾議院議長佩洛西預測
，有關方案可望於３月１５日前立法。美國積極推救經濟方案，接種疫苗的速度又較歐盟快，給
予市場感覺美國經濟的復甦能力可較歐洲強，解釋了上周美匯指數一度攀越９１﹒５０的主因。
不過，是否單憑著派錢派福利就可改善美國經濟為美元帶來支持呢？
　
　　當全球經濟因疫情而未能真正重啟前，筆者認同派錢派褔利確可有助改善經濟。但當疫情一
旦過去，環球經濟活動回復正常，大家關注的將不再是單單的派錢，而是哪國家的經濟可有較大
發展，並以此衡量哪國家的貨幣能被看高一線。
　
　　隨去年底ＲＣＥＰ的成立，大大增強了東亞未來的發展機會。《中歐投資協定》的通過，亦
增強了中國與歐洲的經濟聯系，把雙方市場做大。所以可想象，待疫後全球經濟活動回復正常化
，東亞、中國與歐盟等經濟體將具龐大發展空間。相反，美國就缺乏類似的發展機會。由於貨幣
的高低很視乎其背後各自國家經濟的強弱對比。當美國經濟發展不夠人強，其幣值便自然被比下
去。這是筆者看淡美元長遠走勢的其中重要因素。當然，面對美國政府的龐大財赤使聯儲局日後
難於收緊貨幣政策，及美元領導地位正受來自歐元及人民幣帶來的挑戰等，這一切均屬利淡美元
因素。料９２為美匯指數的龐大上升阻力，美元長遠方向看淡。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning10/02/2021
《開市Good Morning》陳鳳珠：舜宇光學仍為行業首選
財經熱話09/02/2021
【港所新帥】摩通歐冠昇接任港交所CEO　李小加：香港、中國好朋友
中國故事09/02/2021
《神州經脈》人幣新增貸創歷史新高　A股暴漲滬指重返三千六
專訪09/02/2021
【專訪】南商：1月個人客戶人幣存款增長理想　積極拓展人幣業務
專訪09/02/2021
【專訪】南洋商業銀行：疫情令銀行業務受影響　料下半年逐步復甦
生財有道09/02/2021
《MakeMoney》比特幣未待普及價已飛升，Tesla加持你跟唔跟？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Green Common OmniPork Strip 新肉絲

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>