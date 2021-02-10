《真知灼見－溫灼培》靠派錢派福利，便可使美元強？

《真知灼見》拜登的１﹒９萬億美元救經濟方案已通過了參議院。據眾議院議長佩洛西預測

，有關方案可望於３月１５日前立法。美國積極推救經濟方案，接種疫苗的速度又較歐盟快，給

予市場感覺美國經濟的復甦能力可較歐洲強，解釋了上周美匯指數一度攀越９１﹒５０的主因。

不過，是否單憑著派錢派福利就可改善美國經濟為美元帶來支持呢？



當全球經濟因疫情而未能真正重啟前，筆者認同派錢派褔利確可有助改善經濟。但當疫情一

旦過去，環球經濟活動回復正常，大家關注的將不再是單單的派錢，而是哪國家的經濟可有較大

發展，並以此衡量哪國家的貨幣能被看高一線。



隨去年底ＲＣＥＰ的成立，大大增強了東亞未來的發展機會。《中歐投資協定》的通過，亦

增強了中國與歐洲的經濟聯系，把雙方市場做大。所以可想象，待疫後全球經濟活動回復正常化

，東亞、中國與歐盟等經濟體將具龐大發展空間。相反，美國就缺乏類似的發展機會。由於貨幣

的高低很視乎其背後各自國家經濟的強弱對比。當美國經濟發展不夠人強，其幣值便自然被比下

去。這是筆者看淡美元長遠走勢的其中重要因素。當然，面對美國政府的龐大財赤使聯儲局日後

難於收緊貨幣政策，及美元領導地位正受來自歐元及人民幣帶來的挑戰等，這一切均屬利淡美元

因素。料９２為美匯指數的龐大上升阻力，美元長遠方向看淡。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

