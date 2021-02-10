《嬈望大中華－彭藹嬈》不一樣的農曆新年

《嬈望大中華》我們認為中國在農曆新年期間的特定封城措施，對經濟活動無不利影響。

有部分工人擔心回鄉後會被疫情困於家鄉，無法及時返回工作崗位，寧願放棄買票回鄉過年

。這種態度顯示去年工廠停工的情況不太可能在２０２１年再次發生，有利於製造業和進出口活

動。

本來用作返於家鄉的交通費用可能會以其他方式花在慶祝節日上。我們預計大型商場在農歷

新年期間將保持開放，網上購物及送貨會維持服務，與過去總是因人手不足而關閉商店並停止送

貨有所不同。

簡而言之，我們認為農曆新年期間的特定封城措施不會對經濟活動產生不利影響。



＊房地產為去槓桿重點＊



近幾個月來，在中國重新開始的去槓桿改革逐漸明顯，這一次的改革重點是房地產市場。

政府希望降低房地產開發商的債務水平，其中大部分開發商是私營公司。２０２０年８月，

政府實施多項控制措施，限制債務現金，債務資產和債務權益比率，以及至２０２０年底，房地

產開發商的銀行貸款比率。最近，房地產控制措施在某些城市伸延至交易和抵押限制。

但是中央政府似乎並沒有對出售房地產的價格和數量限制太多，為開發商提供了喘息的空間

，讓它們可以出售房地產項目來獲取現金及償還債務。整個去槓桿改革過程都得到細緻的管理，

減少了我們對房地產行業所引起的金融危機的擔憂。



＊央行不加減息＊



即使去槓桿是２０２１年的主調，筆者預期貨幣政策在２０２１年不變，央行沒有加減息的

空間。外圍經濟環境因新冠肺炎疫情而波動，對中國出口產生負面影響，不利於央行加息。而減

息則會抵消去槓桿效果。但並不代表央行將甚麼都不做，反而需要做得更精細，每天把握好違約

金額與流動性的力度，在每天的流動性投放更準確，以穩定短端利率。

這個新年跟以往不同，但樂觀情緒不減。祝大家身體健康！

《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》

