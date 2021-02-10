騰訊美團快手創新高，港股飆５６２點報３００３８，三萬關復得

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股個別發展，納指再創新高，並首度突破１４０００點

收市；港股隔晚ＡＤＲ夜期做好，今日再承接Ａ股造好，重返三萬水平。

恆指高開３２０點，開市後升幅曾收窄至２５６點，見２９７３２點半日低。內地上月新增

人民幣貸款創新高，加上ＰＰＩ一年來首次錄按年升幅，Ａ股鼠年收爐前亦最好，帶動港股升幅

擴大，曾升５７０點重上三萬關。午後升幅雖然一度收窄，但多隻重磅股發力，科技股領漲，大

市在三萬點爭持，尾段升穿上午高位，暫時最多升５９９點，見３００７５點，續創１月２５日

以來新高。恆生指數最終收報３００３８，升５６２點或升１﹒９１％，主板成交

１７５９﹒８２億元，增加１７﹒３７％。國企指數報１１８１０，升２０７點或升１﹒７９％

。恆生科技指數報１０２１４，升２５３點或升２﹒５４％。

即月期指新報２９９６５，升５６２點，低水７４點。即月國指期貨報１１７７８，升

２０７點，低水３２點。即月科指期貨新報１０１９１，升２４９點，低水４３點。

Ａ股在鼠年最後一個交易日造好，上證綜合指數報３６５５，升５１點或升１﹒４３％；深

證成份指數報１５９６２，升３３１點或升２﹒１２％。全日成交８７５３億元人民幣，按日增

長４﹒５％。

藍籌股方面，港交所（００３８８）委任歐冠昇（Ａｌｅｊａｎｄｒｏ Ｎｉｃｏｌａｓ

Ａｇｕｚｉｎ）為行政總裁，股價升３﹒７９％，報５３４元；匯控（００００５）將於本月

２３日審議會否派發去年股息，匯控升２﹒１６％，報４２﹒６元，以現價計，該股暫連升２日

，累計升幅３﹒０２％。友邦（０１２９９）升１﹒０８％，報１０３﹒２元；中移動

（００９４１）升０﹒７５％，報４６﹒８５元；惟中海油（００８８３）跌１﹒０１％，報

８﹒７９元，為全日表現最差藍籌。



＊快手逼近４００關，成交額近百億元＊



科網龍頭領漲大市，美團（０３６９０）日前上線電商團購Ａｐｐ「團好貨」，或意味其向

社交電商擴張；股價創新高，收升５﹒２３％，報４３０﹒４元。野村發表報告，料騰訊

（００７００）上季每股盈利可升三成，升目標價兩成半至８６４元。騰訊升２﹒７７％，報

７６１元。快手（０１０２４）昨日創新高後今日愈升愈有，曾逼近４００元創新高。瑞銀上日

發表報告，首予快手「買入」評級，因集團為中國第三大網上平台，目標價為４３０元。快手升

１３﹒２３％，報３９７元，成交約２５４６萬股，涉資９７﹒４７億元。另外，網易

（０９９９９）遊戲獲得版號，創本港掛牌後新高，升４﹒５５％，報２０４﹒４元；阿里巴巴

（０９９８８）升２﹒５８％，報２６２元；小米（０１８１０）升０﹒５５％，報２７﹒４５

元。

ＭＳＣＩ今早公布指數調整結果，在ＭＳＣＩ中國指數內納入１４隻股份，被納入微盟

（０２０１３）、明源雲（００９０９）齊造好，微盟升１﹒７２％，報２６﹒６５元；明源雲

升５﹒８３％，報５３﹒５５元。二三線科技股續見炒作。高陽科技（００８１８）投資的

Ｃｌｏｏｐｅｎ（ＲＡＡＳ）昨日於美國上市飆升１﹒９５倍，高陽飆３６﹒０９％，報

３﹒１３元；恆騰（００１３６）再升１３﹒４１％，報９﹒３元；赤子城（０９９１１）升

１６﹒８２％，報８﹒９６元；騰訊持股的百奧（０２１００）升１１﹒１５％，報３﹒０９元

；獲女股神持股的移卡（０９９２３）再創新高，收漲升３﹒５％，報９４﹒７元。



＊康希諾滬港同創新高，獲大摩升目標價７４％＊



人行昨公布，中國１月新增人民幣貸款３﹒５８萬億人民幣，創歷史新高，亦略高於預期

３﹒５萬億人民幣。內銀股造好，建行（００９３９）升２﹒５％，報６﹒１４元；工行

（０１３９８）升１﹒８７％，報４﹒９元；交行（０３３２８）升升２﹒６２％，報４﹒３１

元；中行（０３９８８）升１﹒９％，報２﹒６８元；郵儲行（０１６５８）升０﹒１７％，報

５﹒８８元。

大摩發報告指康希諾生物（０６１８５）新冠疫苗後期臨床試驗數據積極，疫苗對於發展中

國家來說是可信選擇，大升其目標７３﹒６％至４２０元，維持「增持」評級。康希諾生物Ａ股

升停板後，Ｈ股都中途停牌，以待發出有關內幕消息的公告。停牌前報４１０元，升１４﹒５％

。復星醫藥（０２１９６）亦破頂高見４３﹒２５元，收升１２﹒０３％，報４２﹒８５元，以

現價計，該股暫連升４日，累計升幅１６﹒６％。君實生物（０１８７７）披露，新冠雙抗體療

法獲美國ＦＤＡ緊急使用授權，刺激股價升３﹒０９％，報８５﹒２元。綠葉製藥

（０２１８６）被剔出ＭＳＣＩ中國指數，挫４﹒７２％，報５﹒６５元。



＊恆汽公布三款新車，股價創新高飆近兩成＊



商務部發布促進汽車消費工作指引，提出要優化汽車限購政策，汽車股造好，恆大汽車

（００７０８）公布三款新車，股價創新高，飆１９﹒０７％，報５８﹒７元；吉利

（００１７５）升２﹒２２％，報２９﹒９５元；長汽（０２３３３）升６﹒１５％，報

２７﹒６元；比亞迪（０１２１１）升２﹒６９％，報２６７元。不過五菱（００３０５）跌

２﹒５９％，報２﹒２６元。

比特幣隔晚再現漲勢，並於亞洲近收市時段再創新高，突破４﹒８萬美元水平，惟其後觸頂

回吐，一度回落至４﹒６萬美元位置。比特幣概念股回吐，火幣科技（０１６１１）跌

３﹒６８％，報１４﹒６４元；雄岸（０１６４７）插１０﹒２９％，報０﹒６１元；ＢＣ科技

（００８６３）吐３﹒２９％，報１８﹒２元。（ｃａ）

