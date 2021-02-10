【聚焦人幣】人幣中間價升１４２點近３２個月高，報６﹒４３９１

《經濟通通訊社１０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４３９１，
較上個交易日升１４２點子，實現三連升，創２０１８年６月１９日以來逾兩年半高，上個交易
日報６﹒４５３３。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒４３９１ － １４２﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒７９９６ ＋ ２４６﹒００
１００日圓╱人民幣 ６﹒１５７４ ＋ ２７３﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８３０６ － １８﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒８９２０ ＋ ２６３﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒９８０６ ＋ １０６﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒６５７９ － ７﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８５６０ ＋ １５２﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒２１２６ ＋ ３４８﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０７１１ ＋ ６８﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６２８３ － １３﹒８０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒４７２１ － ４０８﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒２８７８ － １５６﹒００
１人民幣╱韓元 １７３﹒０１００ － ２４﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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