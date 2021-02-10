【聚焦人幣】人幣中間價升１４２點近３２個月高，報６﹒４３９１

《經濟通通訊社１０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４３９１，

較上個交易日升１４２點子，實現三連升，創２０１８年６月１９日以來逾兩年半高，上個交易

日報６﹒４５３３。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒４３９１ － １４２﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒７９９６ ＋ ２４６﹒００

１００日圓╱人民幣 ６﹒１５７４ ＋ ２７３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８３０６ － １８﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒８９２０ ＋ ２６３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒９８０６ ＋ １０６﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒６５７９ － ７﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８５６０ ＋ １５２﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒２１２６ ＋ ３４８﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０７１１ ＋ ６８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６２８３ － １３﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒４７２１ － ４０８﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒２８７８ － １５６﹒００

１人民幣╱韓元 １７３﹒０１００ － ２４﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

