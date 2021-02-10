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即市新聞

10/02/2021 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價升１４２點近３２個月高，報６﹒４３９１

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４３９１，
較上個交易日升１４２點子，實現三連升，創２０１８年６月１９日以來逾兩年半高，上個交易
日報６﹒４５３３。

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒４３９１　　　　－　１４２﹒００
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒７９９６　　　　＋　２４６﹒００
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　６﹒１５７４　　　　＋　２７３﹒００
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８３０６　　　　－　　１８﹒１０
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒８９２０　　　　＋　２６３﹒００
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒９８０６　　　　＋　１０６﹒００
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒６５７９　　　　－　　　７﹒００
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８５６０　　　　＋　１５２﹒００
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒２１２６　　　　＋　３４８﹒００
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０７１１　　　　＋　　６８﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６２８３　　　　－　　１３﹒８０
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒４７２１　　　　－　４０８﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒２８７８　　　　－　１５６﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１７３﹒０１００　　　　－　　２４﹒００
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　

　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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