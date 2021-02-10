【數據解讀】價格指數基期輪換，統計局：剔除豬瘟及疫情異常影響

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局今日公布了以２０２０年為基期的全國ＣＰＩ和

ＰＰＩ數據，這是基期輪換後的首次數據發布。國家統計局城市司負責人接受《中國信息報》專

訪時表示，ＣＰＩ、ＰＰＩ和住宅銷售價格指數每五年進行一次基期輪換，２０２１年開始編制

和發布以２０２０年為基期的價格指數。

價格指數的基期輪換既包括調查分類目錄、代表規格品和調查點的調整，也包括分類權數的

調整。調整後的調查分類目錄大類保持不變，仍為８個大類，基本分類從２６２個增加至２６８

個，在對部分消費項目刪減、合併的基礎上，增加了外賣、母嬰護理服務、新能源小汽車、可穿

戴智能設備、網約車費用等新興商品和服務。

在分類權數方面，結合２０２０年開展的權數專項調查結果和相關行政記錄，剔除了非洲豬

瘟、新冠疫情等對居民消費支出的異常影響，對各分類權數進行了重新測算，以更加合理準確地

反映居民消費結構。



＊食品、衣著等權數下降，通信、醫療保健等上升＊



與上輪基期（２０１６年 ２０２０年）相比，新基期的權數總體變動不大。其中，食品煙

酒、衣著、教育文化娛樂、其他用品及服務權數約比上輪分別下降了１﹒２、１﹒７、０﹒５和

０﹒４個百分點，居住、交通通信、醫療保健權數約比上輪分別上升了２﹒１、０﹒９和０﹒９

個百分點，生活用品及服務權數變動不大。經測算，本次基期輪換對ＣＰＩ和ＰＰＩ各月同比指

數的影響平均約為０﹒０３和０﹒０５個百分點。

需要說明的是，ＣＰＩ只是衡量價格水平變動的指標之一，它反映的主要是居民消費領域的

價格變動情況，不包括生產、投資等領域價格，也不能代表全社會的價格總水平。開展宏觀經濟

分析時，應根據需要全面關注多項指標，綜合判斷使用。（ｗｌ）

