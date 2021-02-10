  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/02/2021 10:18

【數據解讀】價格指數基期輪換，統計局：剔除豬瘟及疫情異常影響

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局今日公布了以２０２０年為基期的全國ＣＰＩ和
ＰＰＩ數據，這是基期輪換後的首次數據發布。國家統計局城市司負責人接受《中國信息報》專
訪時表示，ＣＰＩ、ＰＰＩ和住宅銷售價格指數每五年進行一次基期輪換，２０２１年開始編制
和發布以２０２０年為基期的價格指數。
　　價格指數的基期輪換既包括調查分類目錄、代表規格品和調查點的調整，也包括分類權數的
調整。調整後的調查分類目錄大類保持不變，仍為８個大類，基本分類從２６２個增加至２６８
個，在對部分消費項目刪減、合併的基礎上，增加了外賣、母嬰護理服務、新能源小汽車、可穿
戴智能設備、網約車費用等新興商品和服務。
　　在分類權數方面，結合２０２０年開展的權數專項調查結果和相關行政記錄，剔除了非洲豬
瘟、新冠疫情等對居民消費支出的異常影響，對各分類權數進行了重新測算，以更加合理準確地
反映居民消費結構。

＊食品、衣著等權數下降，通信、醫療保健等上升＊

　　與上輪基期（２０１６年　２０２０年）相比，新基期的權數總體變動不大。其中，食品煙
酒、衣著、教育文化娛樂、其他用品及服務權數約比上輪分別下降了１﹒２、１﹒７、０﹒５和
０﹒４個百分點，居住、交通通信、醫療保健權數約比上輪分別上升了２﹒１、０﹒９和０﹒９
個百分點，生活用品及服務權數變動不大。經測算，本次基期輪換對ＣＰＩ和ＰＰＩ各月同比指
數的影響平均約為０﹒０３和０﹒０５個百分點。
　　需要說明的是，ＣＰＩ只是衡量價格水平變動的指標之一，它反映的主要是居民消費領域的
價格變動情況，不包括生產、投資等領域價格，也不能代表全社會的價格總水平。開展宏觀經濟
分析時，應根據需要全面關注多項指標，綜合判斷使用。（ｗｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話09/02/2021
【港所新帥】摩通歐冠昇接任港交所CEO　李小加：香港、中國好朋友
中國故事09/02/2021
《神州經脈》人幣新增貸創歷史新高　A股暴漲滬指重返三千六
專訪09/02/2021
【專訪】南商：1月個人客戶人幣存款增長理想　積極拓展人幣業務
專訪09/02/2021
【專訪】南洋商業銀行：疫情令銀行業務受影響　料下半年逐步復甦
生財有道09/02/2021
《MakeMoney》比特幣未待普及價已飛升，Tesla加持你跟唔跟？
財經熱話09/02/2021
【代幣狂熱】黃德几:「比特幣概念股」極度投機　入場宜設止蝕位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Green Common OmniPork Strip 新肉絲

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>