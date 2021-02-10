【數字人幣】深圳龍華完成發放春節留深紅包，２１家上市公司參與

《經濟通通訊社１０日專訊》在中央「就地過年」號召下，多地推出政策，以發放現金或電

子幣的方式鼓勵人員留守。深圳龍華區官方微博今日宣布，「龍華數字人民幣春節留深紅包」活

動已圓滿結束，２月１日９時－９日２４時，共發放紅包８９７２４個，佔總中簽人員的

９０％，使用金額１６９７﹒８２萬元（人民幣．下同），佔已發放紅包金額的９４﹒６１％，

與此同時，中簽者還額外自發充值，共涉及交易金額５２﹒９６萬元。

此次活動是深圳進行的第三輪數字人民幣紅包試點工作，與深圳前兩次試點不同，本次活動

面向龍華區商事主體中購買社保的春節留深人員，共發放２０００萬元數字人民幣紅包，每個紅

包金額為２００元，紅包數量共計１０萬個。

龍華區２４家上市公司，有２１家參與申報，１４０６９名來自上市公司的員工參與抽簽，

中簽３６１５人。深圳市前海創新研究院秘書長諶鵬表示，本次試點活動不同於此前羅湖、福田

試點，更多覆蓋了對新型支付方式不敏感不熟悉的人群。龍華試點的成功經驗，顯示深圳數字人

民幣試點建設已經進入了深水區。此次試點，除繼續提升區域內便民類超市、大型商超等覆蓋面

外，加入了許多充滿煙火氣息的路邊小店、個體商戶。（ｗｌ）

