  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/02/2021 13:44

【數字人幣】深圳龍華完成發放春節留深紅包，２１家上市公司參與

　　《經濟通通訊社１０日專訊》在中央「就地過年」號召下，多地推出政策，以發放現金或電
子幣的方式鼓勵人員留守。深圳龍華區官方微博今日宣布，「龍華數字人民幣春節留深紅包」活
動已圓滿結束，２月１日９時－９日２４時，共發放紅包８９７２４個，佔總中簽人員的
９０％，使用金額１６９７﹒８２萬元（人民幣．下同），佔已發放紅包金額的９４﹒６１％，
與此同時，中簽者還額外自發充值，共涉及交易金額５２﹒９６萬元。
　　此次活動是深圳進行的第三輪數字人民幣紅包試點工作，與深圳前兩次試點不同，本次活動
面向龍華區商事主體中購買社保的春節留深人員，共發放２０００萬元數字人民幣紅包，每個紅
包金額為２００元，紅包數量共計１０萬個。
　　龍華區２４家上市公司，有２１家參與申報，１４０６９名來自上市公司的員工參與抽簽，
中簽３６１５人。深圳市前海創新研究院秘書長諶鵬表示，本次試點活動不同於此前羅湖、福田
試點，更多覆蓋了對新型支付方式不敏感不熟悉的人群。龍華試點的成功經驗，顯示深圳數字人
民幣試點建設已經進入了深水區。此次試點，除繼續提升區域內便民類超市、大型商超等覆蓋面
外，加入了許多充滿煙火氣息的路邊小店、個體商戶。（ｗｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/02/2021
【內銀轉勢？】何啟俊:內銀讓利憂慮未緩減　儲行招行勿高追
開市Good Morning10/02/2021
《開市Good Morning》陳鳳珠：舜宇光學仍為行業首選
財經熱話09/02/2021
【港所新帥】摩通歐冠昇接任港交所CEO　李小加：香港、中國好朋友
中國故事09/02/2021
《神州經脈》人幣新增貸創歷史新高　A股暴漲滬指重返三千六
專訪09/02/2021
【專訪】南商：1月個人客戶人幣存款增長理想　積極拓展人幣業務
專訪09/02/2021
【專訪】南洋商業銀行：疫情令銀行業務受影響　料下半年逐步復甦
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Green Common OmniPork Strip 新肉絲

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>