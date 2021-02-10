【鼠年收官】抗疫未全勝股市卻興隆，滬綜指創５年高，鼠年飆兩成

《經濟通通訊社記者楊英傑１０日報道》今日是Ａ股在鼠年的最後一個交易日，回顧整個鼠

年，開局便是在武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情一發不可收拾，在史無前例的封城、各地政府

實施嚴格禁足、強制檢測等手段下，疫情終在第二季成功控制至可控程度，但此時疫情已經在世

界各地流行，全球經濟衰退需求疲弱，中國經濟面對新一波衝擊。

除此之外，中美關係轉差，多家戰略企業遭美國制裁，華為手機業務直接進入休克狀態，再

加上流動性問題持續，多家國企債務違約，尤其是巨無霸海航集團最終以破產重整收場，銀行不

良貸款炸彈未解，反映經濟挑戰仍然存在。

不過在橫向對比下，中國於鼠年下半年風景獨好，因疫情控制後市民可正常工作生活，不少

訂單重新回流至內地，再加上全球資本市場掀起散戶炒作熱潮，令Ａ股在如此嚴峻的年份捧得金

鼠歸，累計整個鼠年滬綜指錄得２２﹒８％漲幅，遠勝豬年表現（累升１３﹒７％）。



＊粉刷櫥窗啟動，滬指連續兩日暴升＊



Ａ股明日（１１日）起休市直至年初七（１８日），收爐前啟動粉刷櫥窗效應，昨今連續兩

日暴升，滬綜指昨日（９日）飆２％後，今早再漲超過１％，全日升幅則擴大至１﹒４３％，收

報３６５５﹒０９點，盤中高見３６６２﹒７７點，刷新自２０１５年１２月以來新高。滬深

３００指數今漲２﹒１４％，報５８０７﹒７２點，距離歷史最高位不足１００點。

深成指全日飆２﹒１２％，報１５９６２﹒２５點，盤中曾突破萬六關，為２０１５年６月

以?首次。

兩市全日成交８７５３億元（人民幣．下同），按日增長４﹒５％。



＊茅台大到不能倒，惟啟輸血貴州路徑＊



滬綜指全年強勢，股王貴州茅台（滬：６００５１９）貢獻良多，作為Ａ股最重磅個股，茅

台由鼠年前的千元出頭，暴漲至今日收市的２６０１元，翻了近１﹒５倍，茅台化身成為超過３

﹒２萬億元的市值巨獸，一舉一動均牽引著大盤的起伏。

貴州茅台大到不能倒，市值甚至遠超貴州省全年ＧＤＰ，鼠年茅台曾為建設貴州做過不少貢

獻，包括茅台集團再捐贈４％持股予貴州政府，又破天荒發債收購問題地方國企，曾提出捐款超

過８億，為地方建設污水廠和公路等，中小股東忍無可忍，連官媒都發聲質疑，貴州茅台最終於

昨日叫停有關捐贈行為，外界認為茅台化債模式可告一段落。



＊中芯回Ａ市值翻倍，半導體板塊成熱點＊



華為被美國封殺後無「芯」可用，麒麟晶片成絕版，加上武漢弘芯爆雷等問題，讓中國政府

意識到晶片產業嚴重落後的嚴峻情況，國內晶片代工龍頭中芯國際（００９４１）

（滬：６８８９４１）馬上被捧上風口浪尖，不但獲大基金注資，還極速批准回科創板上市，在

資金捧高下，中芯國際上市第一日即飆升至９５元，大升２﹒５倍，但可惜雷聲大雨點小，股價

其後經歷連綿陰跌，去年底更進入美國政府的制裁名單，不過中芯國際現價仍有５４﹒０３元，

市值較上市時仍翻了近１倍。

在資金炒作下，從整個半導體板塊來看，鼠年整體升幅達到３７﹒２％。



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ５８０７．７２ ＋２．１４



上證綜合指數 ３６５５．０９ ＋１．４３ ３９２６．４３

深證綜合指數 ２４６０．５４ ＋１．７５ ４８２６．７４



上證Ｂ股指數 ２４３．９３ ＋０．２８ １．０５

深證Ｂ股指數 １１２９．１９ ＋２．０３ １．８１



上證１８０指數 １１６８１．０１ ＋１．７１

上證３８０指數 ５９９７．７９ ＋０．８７



深證成份指數 １５９６２．２５ ＋２．１２

中小創新指數 ２０４５．５７ ＋０．８５

深圳創業板指數 ３４１３．８１ ＋２．３９

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