【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升８７點子，報６﹒４４００

《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４３９１，較上個交易日升

１４２點子，實現三連升，續創２０１８年６月１９日以來逾兩年半高。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開８７點子，報６﹒４４００，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒４４８７。（ａｃ）

