【人行操作】消息稱人行今進行２００億逆回購，淨回籠８００億

《經濟通通訊社１０日專訊》市場消息指，人行今日將進行２００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作。為連續第６１日開展逆回購。
公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨回籠８００億元。
內地明天春節假期開始，今日為鼠年最後交易日，由周日（７日）起計，人行累計淨回籠
５００億元人民幣。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
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