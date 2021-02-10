【人行操作】消息稱人行今進行２００億逆回購，淨回籠８００億

《經濟通通訊社１０日專訊》市場消息指，人行今日將進行２００億元（人民幣．下同）７

天期逆回購操作。為連續第６１日開展逆回購。

公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨回籠８００億元。

內地明天春節假期開始，今日為鼠年最後交易日，由周日（７日）起計，人行累計淨回籠

５００億元人民幣。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

