【中概焦點】Ｂ站盤前挫３％，被指內容侮辱女性遭多品牌取消合作

《經濟通通訊社１０日專訊》內地影片平台嗶哩嗶哩（Ｂ站）衝上微博熱搜，事源其發布的

內容近日被質疑侮辱女性，多個品牌宣布停止合作，事件引起關注。就在今日，女性用品品牌「

蘇菲」（ＳＯＦＹ）決定取消與Ｂ站的合作，其它終止合作的品牌還包括ｕｋｉｓｓ悠珂思、視

客眼鏡網等。

Ｂ站早前取得日本動漫《無職轉生：到了異世界就拿出真本事》的播放權，但在播放了１至

４集之後，宣布第５集因「技術問題」無法上架，且前四集亦被即時下架。內媒稱，該劇集內容

涉及孕期出軌、強暴、戀母等等引發網絡罵戰，成為劇集被腰斬播放的原因。此外，有網友發現

Ｂ站平台有頁面涉及物化女性，有「共妻」等侮辱女性詞匯。

針對這場風波，嗶哩嗶哩最新發布公告，稱公司樂於接納、探討廣大用戶對社區管理的批評

。即日起，公司將展開為期一個月的２０２１年春節網絡環境專項整治行動，針對內容問題進行

解決治理。對問題嚴重、影響惡劣的賬號和內容從嚴從重處置。聲明強調，尊重是Ｂ站運營的基

本指導原則，這其中包含對不同性別、對各種興趣族群、文化圈層的尊重。

嗶哩嗶哩周二（９日）美股收跌２﹒７％，周三盤前再挫逾３％。（ｗｌ）

