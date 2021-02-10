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即市新聞

10/02/2021 17:15

【中概焦點】Ｂ站盤前挫３％，被指內容侮辱女性遭多品牌取消合作

　　《經濟通通訊社１０日專訊》內地影片平台嗶哩嗶哩（Ｂ站）衝上微博熱搜，事源其發布的
內容近日被質疑侮辱女性，多個品牌宣布停止合作，事件引起關注。就在今日，女性用品品牌「
蘇菲」（ＳＯＦＹ）決定取消與Ｂ站的合作，其它終止合作的品牌還包括ｕｋｉｓｓ悠珂思、視
客眼鏡網等。
　　Ｂ站早前取得日本動漫《無職轉生：到了異世界就拿出真本事》的播放權，但在播放了１至
４集之後，宣布第５集因「技術問題」無法上架，且前四集亦被即時下架。內媒稱，該劇集內容
涉及孕期出軌、強暴、戀母等等引發網絡罵戰，成為劇集被腰斬播放的原因。此外，有網友發現
Ｂ站平台有頁面涉及物化女性，有「共妻」等侮辱女性詞匯。
　　針對這場風波，嗶哩嗶哩最新發布公告，稱公司樂於接納、探討廣大用戶對社區管理的批評
。即日起，公司將展開為期一個月的２０２１年春節網絡環境專項整治行動，針對內容問題進行
解決治理。對問題嚴重、影響惡劣的賬號和內容從嚴從重處置。聲明強調，尊重是Ｂ站運營的基
本指導原則，這其中包含對不同性別、對各種興趣族群、文化圈層的尊重。
　　嗶哩嗶哩周二（９日）美股收跌２﹒７％，周三盤前再挫逾３％。（ｗｌ）

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