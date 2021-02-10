【聚焦數據】內地１月ＰＰＩ同比升０﹒３％，一年以來首次轉正

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，２０２１年１月份，全國工業生產者出廠價

格（ＰＰＩ）同比上漲０﹒３％，為去年１月以來首次轉正，惟略低於市場預期的同比漲

０﹒４％；１月ＰＰＩ環比上漲１﹒０％。

與此同時，１月工業生產者購進價格同比上漲０﹒９％，環比上漲１﹒４％。（ｗｌ）

