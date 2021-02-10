【數據解讀】統計局：節日臨近及低溫影響，１月ＣＰＩ環比漲１％

《經濟通通訊社１０日專訊》１月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比下降０﹒３％，低於市

場預期的按年持平，去年１２月為升０﹒２％。對此，國家統計局城市司高級統計師董莉娟進行

解讀。



＊鮮菜價格環比漲１９％，豬肉升５﹒６％＊



從環比看，受節日臨近、局部地區疫情和低溫天氣等因素影響，ＣＰＩ上漲１﹒０％，漲幅

比上月擴大０﹒３個百分點。其中，食品價格上漲４﹒１％，漲幅擴大１﹒３個百分點，影響

ＣＰＩ上漲約０﹒７８個百分點。食品中，受部分地區出現降溫及雨雪天氣影響，鮮菜生產儲運

成本增加，價格上漲１９﹒０％，漲幅擴大１０﹒５個百分點；由於產蛋雞存欄有所下降，加之

疫情影響部分地區雞蛋外銷，雞蛋價格上漲１１﹒１％，漲幅擴大８﹒２個百分點；受節前消費

需求增加、飼料成本上升等因素影響，豬肉、牛肉和羊肉價格分別上漲５﹒６％、１﹒２％和２

﹒７％。

非食品價格上漲０﹒３％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒２２個

百分點。非食品中，受國際原油價格波動影響，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲

４﹒２％、４﹒６％和５﹒０％。



＊豬肉價格環比降３﹒９％＊



從同比看，由於春節錯月導致去年同期對比基數較高，ＣＰＩ由上月上漲０﹒２％轉為下降

０﹒３％。其中，食品價格上漲１﹒６％，漲幅比上月擴大０﹒４個百分點，影響ＣＰＩ上漲約

０﹒３０個百分點。食品中，鮮菜價格上漲１０﹒９％，漲幅擴大４﹒４個百分點；豬肉價格下

降３﹒９％，降幅擴大２﹒６個百分點；雞肉和鴨肉價格分別下降１０﹒７％和６﹒８％，降幅

均有收窄。

非食品價格由上月持平轉為下降０﹒８％，影響ＣＰＩ下降約０﹒６４個百分點。非食品中

，交通通信價格下降４﹒６％，居住價格下降０﹒４％，醫療保健價格上漲０﹒４％。



＊疫情令居民出行消費減少，飛機票價格同比降逾三成＊



據測算，在１月份０﹒３％的同比降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為負１﹒３個百分點

，新漲價影響約為１﹒０個百分點。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比下降０﹒３％，主要

受服務價格同比下降較多所致。

統計局表示，去年１月份恰逢春節，且疫情影響還未顯現，服務價格上漲較多。今年２月份

過春節，加之局部散發疫情影響，１月份居民出行及一些接觸式服務消費均有減少，出行類服務

價格同比下降較多，其中飛機票和旅行社收費價格同比分別下降３３﹒２％和９﹒９％；其他服

務價格同比也有所下降，其中美髮價格同比下降１﹒３％，家庭服務價格同比漲幅則從去年的３

﹒５％回落至今年的０﹒９％。（ｗｌ）

