【數據解讀】統計局：大宗商品價格續漲，１月ＰＰＩ環比升１％

《經濟通通訊社１０日專訊》１月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲０﹒３％，

為去年１月以來首次轉正，惟略低於市場預期的同比漲０﹒４％。對此，國家統計局城市司高級

統計師董莉娟進行了解讀。



＊煤炭開採和洗選業價格環比上漲６﹒４％＊



從環比看，國內需求持續改善，原油、鐵礦石等國際大宗商品價格延續上漲勢頭，帶動

ＰＰＩ上漲１﹒０％。其中，生產資料價格上漲１﹒２％，漲幅比上月回落０﹒２個百分點；生

活資料價格上漲０﹒２％，漲幅擴大０﹒１個百分點。調查的４０個工業行業大類中，價格上漲

的有２５個，比上月減少１個；下降的１０個，增加４個；持平的５個，減少３個。

近期國際原油價格繼續上漲，帶動國內石油相關行業價格上漲較多，石油和天然氣開採業價

格上漲８﹒２％，石油、煤炭及其他燃料加工業價格上漲５﹒３％，化學原料和化學製品製造業

價格上漲１﹒０％，合計影響ＰＰＩ上漲約０﹒３６個百分點。

需求改善、成本上升拉動金屬相關行業價格繼續上漲，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲

３﹒８％，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲０﹒９％，合計影響ＰＰＩ上漲約０﹒２９個百

分點。年初寒潮低溫天氣頻發，加之工業生產穩定增長，居民取暖用電和工業用電需求大幅增加

，帶動煤炭開採和洗選業價格上漲６﹒４％。另外，取暖需求也拉動燃氣生產和供應業價格上漲

３﹒９％。



＊生產資料價格同比轉漲，生活資料價格降幅收窄＊



從同比看，ＰＰＩ由上月下降０﹒４％轉為上漲０﹒３％。其中，生產資料價格由上月下降

０﹒５％轉為上漲０﹒５％；生活資料價格下降０﹒２％，降幅比上月收窄０﹒２個百分點。

主要行業中，價格漲幅擴大的有黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲９﹒９％，擴大４﹒９個

百分點；煤炭開採和洗選業，上漲９﹒１％，擴大７﹒８個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業

，上漲８﹒９％，擴大０﹒６個百分點。價格降幅收窄的有石油和天然氣開採業，下降

２１﹒９％，收窄５﹒１個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降９﹒０％，收窄

３﹒５個百分點。此外，化學原料和化學製品製造業價格由持平轉為上漲１﹒２％。

據測算，在１月份０﹒３％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為負０﹒７個百分點

，新漲價影響約為１﹒０個百分點。（ｗｌ）

