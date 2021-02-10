【ＦＯＣＵＳ】股市預演「牛」氣衝天，「容易錢」遍地勿輕心

【ＦＯＣＵＳ】內地１月新增信貸創歷史新高，中港股市周三（１０日）預演「牛」氣衝天

－－有「內地第三大城市」之稱的貴州茅台（滬：６００５１９）再破頂；發布三款新車型的恆

大汽車（００７０８）飆兩成；開年至今升逾兩倍的恆騰網絡（００１３６）創新高……



＊表外融資急彈，茅台逼２６００元＊



央媽昨日收市後公布，１月新增人民幣貸款錄３﹒５８萬億元歷史新高（預期：３﹒５萬億

元），其中被視作房貸為主的居民中長期貸款錄９４４８億元，幾乎相當於去年全年增量的六分

一。

再看社會融資規模，１月增量５﹒１７萬億元（預期：４﹒６萬億元），儘管財政遲遲未有

發力（政府債券淨融資同比少５１７６億元），但表外融資迅速反彈，其中未貼現銀行承兌匯票

增４９０２億元，幾乎是去年全年的近三倍，反映融資需求旺盛。

金融數據大有開門紅之勢，距牛年一步之遙的港股一度站上３萬點，Ａ股續刷新逾５年高，

同預演「牛」氣衝天。

其中，市值高逾３﹒２萬億的茅台，被戲稱為超越深圳去年ＧＤＰ，最新直逼２６００元關

；正式發布恆馳７、恆馳８、恆馳９三款車型的恆大汽車，一度飆２２％，股價攀越６０元；開

年至今升逾兩倍的恆騰網絡，再漲１５％創新高；騰訊（００７００）、美團

（０３６９０）、快手（０１０２４）、網易（０９９９９）同刷新高。



＊應用程式平台紛涉足小額貸款業務＊



不過看真些，１月新增社融雖創歷史同期新高，但同比增速不到２％，遠低於去年１月的８

％及前年１月的４９％；同比增速的三個月移動平均值更時隔一年多再跌入負值，而歷史上跟社

融增速高度相關的滬深３００指數走勢就繼續背離走高。

究其原因，中國經濟處周期強勢及股民跑步進場可謂功不可沒（最近１０個月每月開戶人數

均超１００萬）。值得留意的是，觸手可及的小額貸款或同推波助瀾股民小注入市一博的熱情。

除了耳熟能詳的支付寶借唄、微信微粒貸、京東白條、蘇寧任性貸等，內地網民手機上的各

款應用程式幾乎都暗藏貸款功能，從騰訊視頻到愛奇藝，從美顏相機到今日頭條，從去哪兒到滴

滴出行，主打極速審批、新手免息、最高２０萬元額度……其中有多少流入股市，耐人尋味。

有得賺自然皆大歡喜，但Ａ股個股表現分化加劇（甚至有人戲稱為「牛頭熊」），抱團效應

令多達四成不獲垂青的個股，股價甚至低於前年２４４０點熊市時，以及主打年化收益６％的「

鳳凰金融」借貸爆煲，警世意味不可不察。

