《投資智慧－鄧聲興》增加股票印花稅，扼殺香港金融未來發展動力

《投資智慧》近日有議員提議增加股票印花稅，以幫補庫房收入。又有前政府官員高調表明

，調高股票印花稅屬最可行做法。香港股市在互聯互通北水的帶動下欣欣向榮，交投暢旺。與現

時本港經濟蕭條，百業不興的景氣形成強烈的對比。但是想深一層，香港股市長盛不衰的動力來

自國家源源不絕的資金流，互聯互通機制及港股的獨有優勢為其內在因素。加上外來因素，中美

關係緊張令到大型中概股轉投港交所上市。但這個歷史性的機會不會經常有，更不用說時效的長

短。

決策者若然因為短期的誘因而增加印花稅，帶來的禍害無窮將嚴重窒礙股市的長遠發展，實

在是因小失大。情況不是某議員所說的「多取幾顆金蛋而已」般簡單。增加股票印花稅不止是殺

雞取卵，更是扼殺香港金融未來的發展動力。



＊Ａ股加稅導致一日間萬億元市值被蒸發＊



有議員質疑印花稅高低與股市成交量存在多大的因果關係。以內地在２００７年增加股票印

花稅為例，兩市收盤跌幅超逾半成，跌停８５９隻個股，１２３４６億元市值在一日間被蒸發。

相反，２００８年４月，內地當局大幅降低股票印花稅，由３％調整為１％，當日滬指收升

９﹒２９％，創下史上第二大升幅。同年９月當局取消證券交易印花稅單邊徵收，當日升幅達到

９﹒４５％。可見加股票印花稅對股市有龐大的影響力。

增加股票印花稅絕對是弊多於利，主要有三個論點。第一是香港若增加了股票印花稅，必然

導致交易成本增加，導致成交量減少。港交所成交量偏低一直是港股市場的結構性問題。無錯，

港股的平均每日成交額有按年增長的趨勢，但是對比全球主要交易所平均每日成交金額，香港的

排名落後。根據國際證券交易所聯會（ＷＦＥ）及彭博數據來源，僅在亞洲地區，香港的股市日

均成交金額連三甲也不入，截至２０２０年１０月，香港股市日均成交金額僅得１３４億元（美

元．下同），上交所及深交所以７６６億元及５２６億元在區內領先。雖然如此，香港的股票印

花稅對比全球多個交易所卻是最高的，這亦側面反映香港高昂的投資者交易成本，大大影響市場

流通性及競爭力。第二個原因為是，降低股市交易費乃是全世界金融市場的大勢所趨，發展多元

對沖產品，提高市場的流通量。但香港卻增加股票印花稅，逆發展潮流而行，金融發展大倒退將

嚴重拖低本港競爭力，窒礙市場發展。



＊港股欠競爭力日均成交額全球排名落後＊



最後一個論點是，環球政治格局及經濟形勢複雜多變。國家隨時將資金調動至比香港交易成

本更低的市場。香港金融市場在短期而言，的確有其優勢。但其他交易所亦有相同優勢，他們的

交易費用更低，企業或會因成本因素，而轉投其他市場集資。所以香港的金融市場優勢並不永恆

，當局應該要居安思危。對於有議員提到「美國對中國的瘋狂打壓，令不少原定到美國上市的內

地公司轉投香港，大量新股上市刺激整體成交」。這位議員有沒有想過中資巨企ＩＰＯ來港回流

潮終有完結的一天，屆時香港龐大的新股集資額無而為繼又該怎麼辦？屆時股票印花稅又是否做

到可加可減的機制？

綜上所述，可見增加印花稅弊多於利。香港當務之急是增強金融基建設施，「做大個餅」吸

引海內外資金，促成交易額增加，這才是政府庫房增加收入的良策。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

