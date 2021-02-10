《拆局麒想－林嘉麒》順豐收購嘉里物流完成需時，長短線無水位

《拆局麒想》常說假期前後大市例靜，確實成交降低了，造就了「易夾」的情形，恆指今日

（１０日）上試３萬水平。個股方面也不弱，放假前再出現世紀大Ｄｅａｌ，順豐宣布以總代價

１７５﹒５億元與嘉里物流（００６３６）合作。這是順豐控股董事長王衛於發布會上的表示，

說是次交易並不是外界所指的「收購」，而是雙方資本合作、深度合作。



是次收購，小股東得益分為兩部分，要約價１８﹒８元，及特別股息７﹒２８元，合共

２６﹒０８元。順豐收購嘉里物流５１﹒８％股權，按每股要約價１８﹒８元。交易完成後，嘉

里關連方所持的股權降至約１２﹒２３％，要約落實後公眾持股量將可能降至最低８﹒１％。嘉

里建設股權大減，相關資產及業務同時大重整。首先，嘉里物流將以１３５億元出售倉庫予嘉里

建設（００６８３），完成後派發特別股息每股７﹒２８元，並於售後以租賃協議租回。另外，

嘉里物流亦將台灣業務以４５﹒３７億新台幣售予嘉里控股，同時讓旗下分拆泰國業務

Ｋｅｒｒｙ Ｅｘｐｒｅｓｓ（Ｔｈａｉｌａｎｄ）繼續使用嘉里商標。



順豐今次併購目的簡單，就是減少競爭，過去順豐一直擅長以併購方式補齊短板和鞏固優勢

，早於２０１８年就以５５億元收購ＤＨＬ供應鏈業務而聞名資本市場。嘉里物流２０１９年全

球空運貨代排名第１６，海運貨代排名第７，全球貨運代理排名第１１，國際貨運能力強，業務

範圍覆蓋全球５８個國家和地區。尤其在泰國和越南，有豐富的本土快遞運營經驗和資源，亦早

已在中東地區等潛力市場進行前瞻性布局。而在併購後，可為順豐冷鏈業務提供幫助，嘉里物流

在去年底已宣布在海南的海口綜合保稅區建設保稅物流中心，待建總面積達５萬平方米，包括１

萬平方米的冷凍倉庫，預計將於２０２３年一季度正式落成。自２０１１年以來，嘉里物流已是

海南省現有２家免稅商場的物流夥伴。難怪在順豐眼中，嘉里物流是份極大的肥肉。



合併後，無論是順豐或嘉里物流前景不用多說是十分樂觀，惟要留意今次涉及較多的先決條

件才可完成交易。首先，倉庫出售協議需要股東批准；其次，出售台灣業務需要舉行股東特別大

會，而在泰國已上市的ＫＥ Ｔｈａｉｌａｎｄ需要進行強制全面要約並需要獲得接納。而政治

層面上，交易需要向中國發改委及商務部的主管機關就部分要約提交或作出報告、申報、登記或

批准，及要獲得國家市場監管局的反壟斷批准。最後，更要涉及美國外資投資委員會

（ＣＦＩＵＳ）批准。當然，順豐有著豐富的併購、戰略投資和戰略合作等經驗，整體成事機會

極大，不過涉及關連機構多，而且需要多地股東大會投票批准，相信因此需要較一般收購時間長

才可落實交易，估計也要一年時間，及後才可留意基本業務。股價在消息公布後，最高（２月

１０日中午收市）見過２５﹒６元，距離２６﹒０８元水位不多，估計在交易完成前再炒上機會

甚低，意即股價或會悶足整個牛年。今次牛年市旺，何苦浪費此機會成本呢﹖

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》

