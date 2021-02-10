《樓市亮話－湯文亮》先出租、後出售的ＢＮＯ移民計劃

《樓市亮話》老友話不太明白，英國推出的ＢＮＯ移民計劃，橫睇掂睇都是對香港人有利，

但點解香港人好似唔受落，過了一個星期，除了第一日有一對情侶去辦理手續時接受訪問，強調

ＢＮＯ計劃可能隨時因為太多人申請而被香港政府落閘，正式是契弟走得摩，拿拿臨申請之外，

其他日子亦不見有很多人，報紙甚至沒有報道，究竟內裏有甚麼乾坤？



老友是地產行業中人，用地產語言解釋比較好，於是話大約在２００２－３年，物業市場很

疲弱，尤其是不是中環地段的甲級寫字樓，無論出租出售都很困難，地產商於是用一個大家都很

熟悉的方法，叫「先租後買」，就是買家可以與地產商預訂售價，但買家可以先租用，租約到期

前才決定買或者唔買，不過售價就要提高些少，用以彌補地產商在租金與息口差距，由於香港物

業市場在２００３年之後調頭回升，而且升勢相當凌厲，據我所知，全部租客都執行了「先租後

買」條款，地產商損失慘重，以後就沒有這支歌仔唱。



「先租後買」的主動權在買家手中，英國的ＢＮＯ計劃好似是「先出租，後出售」，主動權

在英國人手中，五年之後，英國可以篩選已經參加ＢＮＯ計劃的香港人，拒絕不合資格，或者不

聽話的申請入籍英國，那些人就要回港，至於以後如何就貴客自理，所以，參與ＢＮＯ計劃的香

港人要有心理準備做反華先鋒，如果唔係，英國就唔會接受那些人申請入籍，這條魔鬼條文並不

是藏在細節，如果申請就要有心理準備。



香港人不是傻的，申請去英國已經是落難，還要做反華先鋒，所以，即使英國以及香港傳媒

催谷，參加的人亦不多，不過，傳媒就不會提及。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

