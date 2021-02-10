《缸邊嫺談－黃惠嫺》近千億市場規模，汽車「缺芯」自主研產時機

《缸邊嫺談》近日，有媒體報道全球汽車芯片出現短缺情況，相關情況自去年１２月已經開

始出現，當時有多家大型汽車企業宣布暫停部分生產線及下調生產量。引發今次汽車芯片供需失

衡的主要原因有兩個：一是海外芯片生產工廠受疫情影響停工停產，令芯片供應減少；二是部分

芯片廠將產能轉移至需求上升的智能產品。若汽車芯片的短缺問題未能解決，最終將會影響到整

個汽車產業的發展。

因此筆者本期想藉此探討內地汽車芯片產業未來的發展及市場空間，發掘潛在的投資機會。



＊內地汽車芯片市場現況及規模預測＊



首先了解一下現時內地汽車芯片的供應問題。據中國汽車晶片產業創新戰略聯盟數據顯示，

２０１９年內地超過９０％的汽車芯片都是依賴進口的。換言之，若海外減低或暫停汽車芯片的

供應，或是大幅提升汽車芯片的價格，均會嚴重影響內地汽車生產。

根據中國汽車協會提供的數據，內地２０２０年全年汽車的產量及銷量分別為２５２２﹒５

萬輛和２５３１﹒１萬輛，已成為全球最大的汽車生產國之一。但汽車芯片的自給率卻仍處於較

低水平，產業鏈發展不平均很可能會對汽車產業發展構成重大影響。

有見及此，２０２０年８月，中國國務院印發《新時期促進積體電路產業和軟體產業高品質

發展的若干政策》，對支援芯片產業發展作出部署。為提升汽車芯片生產的能力，隨後於９月

１９日，在中國工業及信息化部及中國科學技術部支持下，內地１２０多家汽車及零件、芯片企

業成立中國汽車晶片產業創新戰略聯盟（「聯盟」），以推動汽車芯片及相關核心技術國內生產

和國際合作，以及構建完整的關鍵汽車芯片自主供給體系和內循環格局，從而保障產業鏈的安全

性和穩定性，提升中國汽車產業的核心競爭力。

聯盟預計至２０２２年，內地汽車市場銷量將達約２５００萬輛，若按每輛汽車芯片６００

美元，內地汽車芯片市場規模屆時可達１５０億美元。另外，市場調查機構

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｄａｔａ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（「ＩＤＣ」）預計

２０２１年全球汽車領域的半導體市場收入約３４３億美元，２０２４年更將達至約４２８億美

元。待內地汽車芯片生產質量更加完善，並達致能夠出口的水平時，預料將能佔據更多的汽車芯

片市場份額。

隨著汽車電動化、智能化和網聯化的提升，汽車芯片已成為汽車製造中不可或缺的零件之一

，市場對芯片的需求只會有增無減。目前全球汽車芯片供應出現短缺，意味著新的商機出現，中

國亦已經開始加快對汽車芯片生產的部署，多間芯片生產商及相關產業鏈企業已擴大產能。同時

，亦有多間汽車生產企業有意加入芯片生產行列，加強自主研發及生產能力，加上國家對新能源

汽車及芯片的扶持政策，現正是加快內地生產汽車芯片的大好時機。從上述預測的市場規模看，

汽車芯片市場的發展潛力巨大，若生產企業能夠把握這個龐大的市場機會，未來內地生產芯片及

與芯片產業鏈相關的企業或獲得可觀的收入及盈利，屆時不妨多加留意潛在的投資機會。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》（筆者為證監會持牌人士，並無持有芯片相關的股份）



＊資料來源：中國政府門戶網站、彭博、經濟通、新浪財經、中國汽車協會

