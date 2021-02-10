【新冠肺炎】土瓜灣受限區完成強檢，小部分樣本結果仍在核實

《經濟通通訊社１０日專訊》港府今早約７時１５分完成在土瓜灣落山道僑裕大廈及僑發大

廈受限區域的強制檢測行動，約１７００人接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中。

期間政府派員到訪６４５戶，當中３７戶沒人應門，可能包括一些空置單位，將採取措施跟進。

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