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10/02/2021 14:53

【新冠肺炎】廣華醫院８８歲女病人離世，累計１８９人染疫亡

　　《經濟通通訊社１０日專訊》廣華醫院發言人公布，一名８８歲確診２０１９冠狀病毒的女
病人今日離世。疫情至今，本港累計１８９人染疫亡。
　　該名女病人於１月２５日因氣促被送往廣華醫院急症室，其後確診感染新冠肺炎並入住隔離
病房接受治療。惟病人情況持續惡化，延至今晨８時０５分離世。（ｂｎ）

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