【企業盈警】香港中旅料去年盈轉虧，錄虧損逾３﹒５億元

《經濟通通訊社１０日專訊》香港中旅（００３０８）發盈警。預期截至２０２０年１２月
底止年度的合併業績可能會錄得虧損超過３﹒５億元，而截至２０１９年１２月底止年度純利為
３﹒８７億元。
董事局認為，預期去年盈轉虧主要是由於２０２０年財政年度爆發的新冠肺炎導致集團港澳
及內地的旅遊接待人次大幅下降，對全線業務的財務業績造成負面影響。（ｓｌ）
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