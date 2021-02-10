《日入而息》年初七起放寬４人堂食，傳諾輝健康超購４１３０倍

《今天重點》﹡順豐表示收購交易後完成後不會裁員，藉房託基金上市將重資產套現；是次

收購為與嘉里物流（００６３６）深度合作，有信心獲股東支持交易；消息

指順豐房託擬上半年在港上市，集資２３﹒３億元

﹡傳諾輝健康超購４１３０倍，凍資逾８５００億元

﹡陳肇始稱下周四起堂食延長至１０時，容許４人一枱；香港政府部門下周四

起全面恢復正常公共服務；本港新增１７宗確診，４宗源頭不明

﹡疫苗專家委員會表示會再向科興收集數據，兩周後提建議

﹡內地１月ＣＰＩ同比轉降０﹒３％，市場預期持平；內地１月ＰＰＩ同比升

０﹒３％，一年以來首次轉正



《即日市況》﹡騰訊美團快手創新高，港股飆５６２點報３００３８，三萬關復得



《深滬股市》﹡抗疫未全勝股市卻興隆，滬綜指創５年高，鼠年飆兩成



《美元匯價》﹡歐元初步阻力在１﹒２１５０附近；歐元最新報１﹒２１２２╱，日圓最新

報１０４﹒７５╱７６



《公司業績》﹡星展香港區去年純利按年跌３３％至９﹒６３億坡元；星展香港料今年將錄

中單位數貸款增長，年內不再增加撥備；星展去年除撥備前溢利按年增長

２％至８４億坡元



《公司資訊》﹡據報證監會批准歐冠昇執掌港交所（００３８８）前將展開背景審查

﹡消息指順豐房託擬上半年在港上市，集資２３﹒３億元

﹡中生製藥（０１１７７）抗骨質疏鬆藥物獲國家藥監局通過一致性評價

﹡中國波頓（０３３１８）澄清公眾持股比例達標

﹡內地用戶今早一度收不到短訊，中國聯通致歉稱現已恢復

﹡弘海高新資源（０００６５）悉售輪胎回收商股權，涉５１０萬美元

﹡甘肅銀行（０２１３９）認購三億人幣年息４﹒９９％債務融資工具

﹡立德教育（０１４４９）股東及執行抵押２﹒９６７億股股份借貸

﹡西證國際（００８１２）申請發行近２億美元擔保債券，息率為４厘

﹡利華控股集團（０１３４６）以１５６０萬收購工藝服裝業資產

﹡李氏大藥廠（００９５０）痤瘡藥獲批上市申請，宮頸癌抗體獲突破性療法

認定

﹡恆大汽車（００７０８）公布三款「恆馳」新車

﹡偉祿（０１１９６）更改先施人壽保險控權人申請已交予保險業監管局

﹡國盛（０１２２７）遭高院頒令清盤，破產管理署署長成臨時清盤人

﹡康希諾（０６１８５）中途停牌，停牌前報４１０元升近１５％破頂

﹡莊士系今早停牌，待公布出售物業附屬事項

﹡超盈國際（０２１１１）委任陳耀星及盧立彬為執行董事

﹡順豐表示收購交易後完成後不會裁員，藉房託基金上市將重資產套現；是次

收購為與嘉里物流（００６３６）深度合作，有信心獲股東支持交易

﹡新加坡美食（０８４９６）復牌，執董否認收取外聘顧問費指控

﹡穆迪將中油燃氣（００６０３）評級展望從負面調整至穩定

﹡彌明生活百貨（０８４７３）再次遞交轉板申請

﹡康希諾（０６１８５）Ａｄ５－ｎＣｏＶ獲墨西哥的緊急使用授權

﹡會德豐啟德ＭＯＮＡＣＯ第二期料較一期提價一成

﹡君實生物（０１８７７）新冠肺炎藥物獲美國藥監局批准緊急使用

﹡港鐵（０００６６）因應首階段重組公布多項人事任命

﹡Ｒｉｔａｍｉｘ（０１９３６）採納中文名稱「利特米」

﹡億達中國（０３６３９）１月合約銷售金額跌７﹒６％至約１﹒９４億元人

民幣

﹡新力控股集團（０２１０３）１月份合同銷售金額８１﹒４億元人民幣

﹡高山企業（００６１６）售約１０﹒６萬股ＲＬＸ美國存託股份，涉約

２５５萬美元

﹡太古（０１９７２）太古城中心第一座物業交易買方擔保人行使認購期權



《國企紅籌》﹡中國建材（０３３２３）重組水泥工程資產

﹡華潤電力（００８３６）１月附屬電廠售電量按年增２４％至１６４４萬兆

瓦時



《神州民企》﹡鳳凰衛視（０２００８）澄清現正考慮委任新人選出任行政總裁

﹡報道指騰訊（００７００）助旗下關鍵公司強化業務，反攻字節跳動

﹡中國燃氣（００３８４）獲創始人劉明輝六度增持共計３１０﹒３６萬股

﹡四環（００４６０）獨家代理韓國肉毒毒素產品獲批於中國市場推出

﹡亞太資源（０１１０４）向借款人確認按變更契據作出變更融資協議



《中國要聞》﹡１月ＦＤＩ為１３４﹒７億美元，同比增６﹒２％

﹡內地１月ＣＰＩ同比轉降０﹒３％，市場預期持平

﹡內地１月ＰＰＩ同比升０﹒３％，一年以來首次轉正

﹡深圳龍華完成發放春節留深紅包，２１家上市公司參與

﹡統計局表示大宗商品價格續漲，１月ＰＰＩ環比升１％；節日臨近及低溫影

響，１月ＣＰＩ環比漲１％

﹡價格指數基期輪換，統計局表示剔除豬瘟及疫情異常影響

﹡興業證券表示實體融資需求超旺盛，疊加控槓桿不利債市

﹡招商蛇口投得上海虹口地王，料未來較同區樓價高兩成

﹡中國海關表示即日起允許符合要求老撾屠宰用肉牛進口

﹡人行表示煤電企業金融風險可控，產業和企業需調整；人行修訂銀行業存款

類金融機構綠色金融業績評價方案；人行上海總部表示１月上海個人房貸同

比多增６０億元；人行下周五在港發行２５０億元人民幣央票；人行２００

億逆回購利率持平，周日至今收水５００億

﹡工信部就醫療裝備產業發展徵意見

﹡北京樓市表示個別熱門區域升溫，整體房價難大漲

﹡網信辦表示推進主播帳號分類分級管理，設置打賞冷靜期

﹡劉鶴與國際貨幣基金組織總裁通話，就貿易等交換看法

﹡上海保險業發力科技貸和微貸通

﹡定存業務現變局，傳交行、工行停售按月付息存款產品

﹡商業銀行去年首錄盈利下跌，普惠型小微貸款暴增三成

﹡中國叫停兩間海鮮公司產品進口，新西蘭緊急尋求解釋

﹡加拿大安全情報局表示中國構成嚴重戰略性威脅

﹡白宮預算管理局候任局長表示中國未履行雙邊承諾

﹡北京住建委表示部分中介存在助貸、虛構經營合同等問題

﹡北京政府表示絕不允許任何形式投機炒房、渲染炒作

﹡上交所向華夏幸福發出監管工作函

﹡上海２０２３年起混動車輛不再發放新能源車牌照



《寶島快訊》﹡台積電上月營收創歷史次高，日本研究中心計劃獲拍板



《其他消息》﹡唐英傑案不設陪審團，張達明稱理據較脆弱

﹡湯家驊稱國安法不損害犯人權益，黎智英可再申請保釋

﹡監警會秘書長俞官興不再續約，梅達明署任秘書長

﹡港府向七名警方前任現任高層頒獎狀，表揚維護國安貢獻

﹡網台主持傑斯涉具煽動意圖的行為罪，５月１０日再訊

﹡劏房租務研究小組建議訂立強制標準租約規定加租幅度

﹡中原張競達料山頂文輝道住宅落成後每呎樓價達８萬元

﹡屋宇署１２月批出１４份建築圖則及２４份入伙紙

﹡陳帆冀本立法年度就劏房租務管制完成審議草案

﹡華懋旗下觀塘安峯下周末售樓，已足額認購

﹡深股通額度全日用１６﹒８億元；滬股通額度全日流走７﹒８億，陸股通淨

流出１７﹒８億

﹡團結香港基金獲選為２０２０年全球最佳智庫第１１２名

﹡匯豐銀行慈善基金捐出１﹒４億元支持１０個項目

﹡夥九倉投得山頂文輝道豪宅地，陳凱韻稱在港有合適機會便投資

﹡澳門春節訂房率約三成，冀全年旅客增至６００萬至１０００萬人次

﹡啟德跑道區最後一幅住宅地明截標，預計可售１０６億

﹡粉嶺工業地次標價低１３﹒３％



《新冠疫苗》﹡本港新增１７宗確診，４宗源頭不明

﹡香港政府部門下周四起全面恢復正常公共服務

﹡陳肇始稱下周四起堂食延長至１０時，容許４人一枱

﹡疫苗專家委員會表示會再向科興收集數據，兩周後提建議

﹡房委會轄下公共屋邨部分戶外康體及公共設施明起重開

﹡北京大興區１７日起啟動大規模人群疫苗接種工作

﹡衛健委表示全國累計接種疫苗４０５２萬劑次

﹡澳門啟動疫苗接種，首天５９５人接種４０３３人預約

﹡鰂魚涌寶利大廈２５人違反強檢令

﹡土瓜灣受限區完成強檢，小部分樣本結果仍在核實

﹡君實生物（０１８７７）美批准禮來製藥在研抗體藥物緊急使用授權

﹡宏利調查指港人加強財務及健康管理，並著重退休籌劃

﹡建造業下周二起要求工人進地盤前須持有陰性檢測證明

﹡僅３％中學擬安排教職員定期檢測，校方不明科學理據

﹡廣華醫院８８歲女病人離世，累計１８９人染疫亡

﹡立橋人壽將向２０萬港人免費提供疫苗接種保障

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