  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/02/2021 07:50

《匯市走勢》通脹溫和且美債收益率急挫，美元跌至兩周低位

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國最新數據顯示通脹溫和，加上受美債收益率下滑拖累，美
元周三（１０日）在震盪交投中跌至兩周低，兌英鎊和歐元跌幅較大。
　　美元指數三連跌，收挫０﹒１％至９０﹒３７７，曾跌至兩周低位９０﹒２４９。歐元兌美
元微升至１﹒２１２６美元，曾觸及本月初以來最高。英鎊兌美元漲０﹒２％，報１﹒３８４美
元，曾創三年新高１﹒３８６５美元。美元兌日圓升０﹒１％，報１０４﹒６４日圓。比特幣整
合近期漲幅，跌２﹒７％至４５２０８美元。
　　聯儲局主席鮑威爾最新向市場保證，利率將在一段時間內保持在低水平，以刺激經濟和就業
增長，但沒有未及有關貨幣政策的新見解。
　　美國上月消費者物價指數（ＣＰＩ）溫和上漲，因為汽油價格上漲被疫情期間機票價格大幅
下跌所抵消，令今年通脹持續加速的預期降溫。
　　板塊方面，非必需消費股跌０﹒９％，信息技術股下滑０﹒２％，能源股漲１﹒８％，通訊
服務股漲０﹒６％。個股方面，特斯拉跌５﹒３％，亞馬遜、微軟、蘋果跌幅不足１％。
　　指標十年期國債收益率下滑至１﹒１３５％，稍早曾升至１﹒１７６％。（ａｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/02/2021
順豐斥逾175億入主嘉里物流　王衛首度現身香港記者會
中國故事10/02/2021
《神州經脈》1月CPI轉降PPI轉升　鼠年滬綜指累漲近二成三
中國故事10/02/2021
【鼠年收官】抗疫未全勝股市卻興隆　滬綜指創5年高　鼠年飆兩成
板塊分析10/02/2021
獲高瓴溢價入股　綠葉製藥吸引力何在？
剖析天下10/02/2021
散戶狹空起革命　點燃白銀長期升勢？
剖析天下10/02/2021
泰國經濟增長乏力　全靠財政政策支撐
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Green Common OmniPork Strip 新肉絲

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>