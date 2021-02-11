《匯市走勢》通脹溫和且美債收益率急挫，美元跌至兩周低位

《經濟通通訊社１１日專訊》美國最新數據顯示通脹溫和，加上受美債收益率下滑拖累，美

元周三（１０日）在震盪交投中跌至兩周低，兌英鎊和歐元跌幅較大。

美元指數三連跌，收挫０﹒１％至９０﹒３７７，曾跌至兩周低位９０﹒２４９。歐元兌美

元微升至１﹒２１２６美元，曾觸及本月初以來最高。英鎊兌美元漲０﹒２％，報１﹒３８４美

元，曾創三年新高１﹒３８６５美元。美元兌日圓升０﹒１％，報１０４﹒６４日圓。比特幣整

合近期漲幅，跌２﹒７％至４５２０８美元。

聯儲局主席鮑威爾最新向市場保證，利率將在一段時間內保持在低水平，以刺激經濟和就業

增長，但沒有未及有關貨幣政策的新見解。

美國上月消費者物價指數（ＣＰＩ）溫和上漲，因為汽油價格上漲被疫情期間機票價格大幅

下跌所抵消，令今年通脹持續加速的預期降溫。

板塊方面，非必需消費股跌０﹒９％，信息技術股下滑０﹒２％，能源股漲１﹒８％，通訊

服務股漲０﹒６％。個股方面，特斯拉跌５﹒３％，亞馬遜、微軟、蘋果跌幅不足１％。

指標十年期國債收益率下滑至１﹒１３５％，稍早曾升至１﹒１７６％。（ａｌ）

