《國金與投資－曾廣標》金牛旺盛運轉乾坤

《國金與投資》陽歷２月３日立春標誌著送鼠迎牛，新春歲次辛丑，乃金牛盛世年。牛為人

類服務了數千年，盡心盡力，金牛旺盛，將戰勝疫情，保家宅平安。去年是６０年一遇的災年，

上億人染上世紀疫症，不過，鼠有鼠路，金融業仍興旺，股市在低位大幅反彈，投資者大多獲利

。踏入金牛年，市場牛氣沖天，但仍是發達容易搵食難的世道，本地就業市場至早要下半年才改

善。新春節後怕且還有裁員減薪潮。我們更要勤力工作善於理財，合眾人之力化危為機。



＊牛市持續入秋才到頂＊



農業時代，牛在春夏勤勞，秋季帶來豐收，股市也將在入秋升至頂峰才會有大型調整。疫苗

入市後，各地疫情開始陸續放緩，美國改朝換代，拜登忙於先理順內政，利好中美關係回旋，牛

年可望陸續恢復各級對話管控分歧，應以國際規則作為談判標準，則中美則也可如中歐般，在秋

季達成互利共贏經貿協議。國際間眾多難題，包括抗疫、環保和地緣政治危機，都需要中美兩強

合作應對。



＊中美領袖早有交往知利弊＊



拜登與習近平過去有較多交往，應早已互相了解，明白到各自處境及底線所在，盼能避開紅

線不踩界。在南海和東海，艦隊互相監視仍無可避免，但若在台海對峙，則容易擦槍走火。一旦

北京對台動武，美國要由戰略性含糊（ＳＴＲＡＴＥＧＩＣ ＡＭＢＩＧＵＩＴＹ）作出是否武

裝介入的決定，將極難取捨！



涉台涉藏涉疆以至香港事務，北京堅持外國勢力不得干預，而為香港立國安法，是拜親西方

勢力無所顧忌搞騷亂的結果，但所謂香港已無人權自由，並非事實，西方指新疆少數民族集體受

虐的爛言，更不值一駁。否則，伊斯蘭兩大派龍頭國家沙特阿拉伯和伊朗，都已與北京反目了。

北京一向優惠新疆少數民族，但極端思想傳入釀成眾多恐怖慘案，加強治理教化實屬必要。



＊有錢者移民早已輪流轉＊



英國開綠燈收容香港ＢＮＯ持有者移居，港人除了政見之外，也要考慮去英國做二等公民五

年後才可申請入籍，屬於等運到，至於應否從此不准外移者再具香港永久居民身份，則是四至五

年後的事。部分港人沒信心而移居海外，早已有好幾次，過去亦有不少人回流，若現時認為當二

等公民也好過做中國香港人，則也考慮趁香港樓價仍高賣樓離開，至於無樓無錢者，則等於做難

民而已！



＊經濟轉機在於控制疫情＊



香港經濟得待疫情受控，使與大陸和國際間恢復正常商旅往還，但港股大多是內地相關股票

，股市前景視乎中國經濟的發展及行業景氣度。美方打壓中國企業，有利於更多內地企業來港上

市，金融市場自必繼續旺盛，港交所（００３８８）高處未算高。



巴黎氣候協定翻生，美國重返環保能源，其中以電動車及其配套行業的商機最大。嘉利國際

（０１０５０）正式宣布已投入電動車零部件行業，並接獲美國企業訂單，前景無何限量，不過

股價熱炒勁升之後，也先要整固，待宣布良佳業績後，再挑戰新高。



＊選擇優質股票分散投資＊



若求低風險，可考慮高息落後股鴻興印刷（００４５０），它是名符其實的現金牛雪茄屁股

，手上淨現金已高於總市值，過去兩年均派息１０港仙，去年盈利轉好，全年派息料可增至

１３仙，現價息率超過１０厘，我選之為牛年利是股。



如怕各國亂印銀紙股市遲早爆煲，則可繼續增持黃金，宜每輪回吐收集。總的來說，分散投

資才是上策。超低息時代，不投資必輸，但胡亂炒作，風險卻大，金牛理性有規有矩，正合價值

投資者發揮所長，繼續不斷發掘被低估而業績正在好轉中的投資標的。

順祝大家金牛順景行大運，貴人相助危轉機，身壯力健避惡疫，財務自由心舒暢！

《資深評論員 曾廣標》

