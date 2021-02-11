《缸邊隨筆－石鏡泉》點解要買港交所、盈富基金

《缸邊隨筆》金管局總裁余偉文２月８日發表了個「香港的國際金融中心地位－－事實與迷

思」的講話，看完，筆者得出一個結論：



買港交所（００３８８），買盈富基金（０２８００），不要加供強積金。將想加供的錢，

買港交所。強積金的投資選項，只買盈富基金。此即獨贏：港交所，位置：盈富基金，持之三、

五、七年，看看。當然筆者一定要加句卸膊話，投資要獨立思考，要知風險，要請教有牌的專家

（筆者是無牌的），以往業績不可確保未來收益。



＊看余偉文講了些甚麼＊



問１：香港是否出現資金外流的情況？



答１：剛好相反，資金是淨流入。倘若資金持續流出，港元匯率應會轉弱，銀行存款亦會減

少。讓我們看看這兩個主要指標。



港元匯率在２０２０年一直處於強方，且由於資金持續流入，強方兌換保證自去年４月以來

共觸發８５次，金管局從市場買入５００億美元，是自２０１０年以來金額最高的一年。



銀行存款總額在２０１９及２０２０年均告上升，２０１９年錄得２﹒９％按年增長後，

２０２０年再升５﹒４％。



問２：許多港人開設離岸帳戶以便調走資金？私人財富正在撤出香港？



答２：事實上，香港的私人財富管理業務持續增長。香港私人銀行的資產管理規模（ＡＵＭ

）在２０１９年上升１９％。香港繼續是亞洲最大的私人財富管理中心，全球排名僅次於瑞士。

雖然我們尚未有２０２０年的數字，但根據主要私人銀行提供的初步數據，在２０１９年的強勁

表現的基礎上，２０２０年香港該行業增長趨勢延續，錄得雙位數增幅。



問３：金融機構（例如對沖基金及指數基金管理人等）是否紛紛撤出香港？



答３：整體而言，香港資產管理公司的數目由２０１９年底的１８０８家增至２０２０年底

的１８７８家，在疫情衝擊下仍保持３﹒９％增幅。據最近的統計數據，盡管２０１９年經歷社

會事件，截至該年底香港的資產管理規模按年大幅上升２０％至近４萬億美元，年內錄得

２０００多億美元的資金淨流入。



問４：香港的資本市場褪色？



答４：香港的資本市場發展蓬勃。



香港新股集資的情況相信不用細說：港交所在２０２０年的集資額全球排名第二，僅稍低於

納斯達克交易所；在過去１２年，有７年名列榜首。



問５：香港是否出現人才荒？



答５：盡管去年香港的失業率因疫情而急升，但金融及保險業的職位反而分別錄得０﹒７％

和１﹒４％的按年增長。金融業人才就如同金融機構，會隨發展機遇而流動。香港接連內地的獨

特優勢、蓬勃發展的金融科技與可持續金融，為各式各樣的人才提供了理想的發展平台。



以上是截文，全文請觀看「金管局總裁余偉文：香港的國際金融中心地位－－事實與迷思」

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ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｍａ﹒ｇｏｖ﹒ｈｋ╱ｃｈｉ╱ｎｅｗｓ－ａｎｄ－ｍｅｄｉａ

╱ｉｎｓｉｇｈｔ╱２０２１╱０２╱２０２１０２０８╱



Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ由２０１９年至２０２０年，Ｎ次謂香港將死，余偉文的數據證明，

Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ的危言，只是危害了他的名聲，他再危言多幾次，就可以收工嘞！

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

