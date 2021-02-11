【送鼠迎牛】港股先跌後升鼠年漲２２２３點，科指面世以來飊五成

《經濟通通訊社記者吳藹林１１日報道》牛年將至，春回大地，股市會有新景象？鼠年港股

因為新型肺炎疫情和中美關係緊張而波瀾不斷，恆指在２０２０年３月曾低見２１１３９點，其

後隨著疫苗研發有進展、拜登就任美國總統，和北水積極湧入下，恆指Ｕ型向上，在２０２１年

１月突破三萬點，高見３０１９１點兼創逾２１個月高，上下波幅高達９０５１點，最終收企三

萬關，報３０１７３點，升２２２３點或７﹒９６％。國指收報１１８８０點，升９０４點或８

﹒２４％。

新冠肺炎疫情打擊實體經濟，銀行、地產股等周期性股份在鼠年初不斷下行。一向獲市場視

為收息之選的匯控（００００５）在４月１日愚人節應英倫銀行要求停派股息，連同華為事件的

打擊，其股價曾跌穿２００９年的２８元「世紀供股價」，最低見過２７﹒５元，全年插２７﹒

６６％，收報４２﹒５元。主打高檔零售商場的九置（０１９９７）年內亦曾挫近３９％低見２

６﹒２２元，惟鼠年尾復甦憧憬下而回升，全年計仍累升２﹒３５％，報４３﹒９５元。



＊騰訊、美團無懼反壟斷阻滯，鼠年狂飆＊



市場追捧高增長股份，科技股疫市炒高，恆生科技指數應運而生，７月２７日正式面世，期

內由６８６２點起步向上至突破萬點，並收於全年最高位１０４１１點，漲５１﹒７１％，而該

指數往前延伸計算，整個鼠年急升５２００點或９９﹒８１％。不過，指數內個別科網巨企走勢

並不順利，阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲疑因「講錯嘢」，旗下螞蟻集團（０６６８８）

被迫終止Ａ＋Ｈ股上市計劃，加上中國政府隨後高調打擊平台壟斷，股價一度受重創，惟整體向

上勢頭不變，北水愛股騰訊（００７００）和美團（０３６９０）全年分別走高９６﹒８３％報

７５７元，及炒高３﹒３５倍報４４５元。阿里稍為落後，整個鼠年仍升２１﹒６２％，報２６

１元。

疫情下有公司開拓藍海市場，康希諾（０６１８５）有份研發新冠肺炎疫苗，全年漲５﹒２

１倍，報４１９﹒２元。中生製藥（０１１７７）直接向北京科興中維生物技術注資並取得逾１

５％權益，惟全年股價仍跌０﹒０９％，報７﹒５８元。主營本地網上購物平台的港視

（０１１３７）全年走高３﹒１６倍，報１５﹒７８元。

