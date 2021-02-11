  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/02/2021 09:05

《專家之言－何志銘》港股基本面仍樂觀，憧憬假期後資金回流

　　《專家之言》港股昨日（１０日）高開３２０點後升幅擴大，曾高見３００７５點，金融股
強勢，港交所（００３８８）升３﹒７９％收５３４元，匯控（００００５）漲＋２﹒１６％報
４２﹒６元。當然另近排強勢板塊科網股亦見支持，快手（０１０２４）急升１３﹒２３％收３
９７元，市值已達１﹒６５萬億元，美團（３６９０）升５﹒２３％收４３０﹒４元。主板股票
的升跌比率為３０比１５，上升股份１２３１隻，恆指成分股４４隻股份上升，下跌股份３隻，
升跌比率為８５比６，最終恆生指數收３００３８點，升５６２點或升１﹒９１％，全日主板成
交１７５９﹒８２億元。國指數報１１８１０點，升２０７點或升１﹒７９％。至於恆生科技指
數方面，收報１０２１４點，升２５３點或升２﹒５４％。人民幣中間價升至近３２個月高，滬
綜指創新自１５年１２月以來新高。滬深３００指數報５８０７點，距離歷史最高位不足百點。
而上證綜指全日升５１點或１﹒４％收３６５５點，深證成指漲２﹒１％、內地創業板數升逾２
％創五年半高。滬深兩市成交額共８，７５３億人民幣。
　　數據方面，內地１月ＣＰＩ按年跌０﹒３％（市場原預期持平）、１月ＰＰＩ按年升０﹒３
％符預期，另外，美國將公布首次申請失業救濟金人數，料由７７﹒９萬下跌至７５﹒８萬，連
續申請失業救濟金人數料由４５９﹒２萬下降至４４２萬。
　　後市方面，鑑於人民幣仍強勢情況下，料某程度上將吸引更多資金南下，大市基本面仍樂觀
，市場憧憬假期後資金回流，提一提大家今日（１１日）港股得半日市。筆者借此機會祝願大家
新年投資順利，一本萬利財源滾滾來，下年見。《獨立評股人　何志銘》

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/02/2021
順豐斥逾175億入主嘉里物流　王衛首度現身香港記者會
中國故事10/02/2021
《神州經脈》1月CPI轉降PPI轉升　鼠年滬綜指累漲近二成三
中國故事10/02/2021
【鼠年收官】抗疫未全勝股市卻興隆　滬綜指創5年高　鼠年飆兩成
板塊分析10/02/2021
獲高瓴溢價入股　綠葉製藥吸引力何在？
剖析天下10/02/2021
散戶狹空起革命　點燃白銀長期升勢？
剖析天下10/02/2021
泰國經濟增長乏力　全靠財政政策支撐
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Green Common OmniPork Strip 新肉絲

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>