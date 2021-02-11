《專家之言－何志銘》港股基本面仍樂觀，憧憬假期後資金回流

《專家之言》港股昨日（１０日）高開３２０點後升幅擴大，曾高見３００７５點，金融股

強勢，港交所（００３８８）升３﹒７９％收５３４元，匯控（００００５）漲＋２﹒１６％報

４２﹒６元。當然另近排強勢板塊科網股亦見支持，快手（０１０２４）急升１３﹒２３％收３

９７元，市值已達１﹒６５萬億元，美團（３６９０）升５﹒２３％收４３０﹒４元。主板股票

的升跌比率為３０比１５，上升股份１２３１隻，恆指成分股４４隻股份上升，下跌股份３隻，

升跌比率為８５比６，最終恆生指數收３００３８點，升５６２點或升１﹒９１％，全日主板成

交１７５９﹒８２億元。國指數報１１８１０點，升２０７點或升１﹒７９％。至於恆生科技指

數方面，收報１０２１４點，升２５３點或升２﹒５４％。人民幣中間價升至近３２個月高，滬

綜指創新自１５年１２月以來新高。滬深３００指數報５８０７點，距離歷史最高位不足百點。

而上證綜指全日升５１點或１﹒４％收３６５５點，深證成指漲２﹒１％、內地創業板數升逾２

％創五年半高。滬深兩市成交額共８，７５３億人民幣。

數據方面，內地１月ＣＰＩ按年跌０﹒３％（市場原預期持平）、１月ＰＰＩ按年升０﹒３

％符預期，另外，美國將公布首次申請失業救濟金人數，料由７７﹒９萬下跌至７５﹒８萬，連

續申請失業救濟金人數料由４５９﹒２萬下降至４４２萬。

後市方面，鑑於人民幣仍強勢情況下，料某程度上將吸引更多資金南下，大市基本面仍樂觀

，市場憧憬假期後資金回流，提一提大家今日（１１日）港股得半日市。筆者借此機會祝願大家

新年投資順利，一本萬利財源滾滾來，下年見。《獨立評股人 何志銘》

