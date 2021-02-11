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11/02/2021 09:10

《專家之言－黃德几》福萊特受惠行業增長，整固後望４０﹒０５元

　　《專家之言》中央去年提出在２０６０年前實現「碳中和」，預期國家將繼續推出政策扶持
，支持新能源佔比逐步增加，太陽能裝機增長空間大。市場中國２０２１年新增裝機在５５到６
５吉瓦，整個「十四五」期間，年均新增裝機規模預計可達７０至９０吉瓦。因此，太陽能玻璃
需求回升，將有利光伏玻璃行業。

＊年度盈利料升逾倍＊
　
　　福萊特玻璃（０６８６５）逾８成的收入來自光伏玻璃，集團早前發盈喜，預計截至２０２
０年１２月止年度，純利將介乎１５億至１６﹒６億元（人民幣，下同），較２０１９年度增加
１０９％至１３１﹒５％，主要因為集團的產品光伏玻璃，受益於光伏市場的强勁需求影響，銷
售量和銷售價格均出現增長，以及主要原材料和能源價格的下調。去年首三季度，集團的營業收
入４０﹒１７億元，按年升１８﹒８％，純利升５９﹒９％至８﹒１２億元。
　　集團繼原有與隆基集團（滬：６０１０１２）所訂銷售合約，日前公佈額外增加訂購量，預
期合約銷售約１１７億元。按銷售合約中約定，今年銷量另外增加２，７８６萬平方米的光伏玻
璃，用作光伏組件；而２０２２年和２０２３年的光伏玻璃，用於光伏組作的總銷量為４６ＧＷ
，即約２﹒８７億平方米。另外，集團上月與東方日升訂立銷售合約，就供應和銷售共計３４　
ＧＷ，即２﹒３４億平方米組件用光伏壓延玻璃訂立銷售合約，估計總額逾８９億元。隨著取得
更多新訂單，可望為集團盈利帶來新增長動力
　　集團繼續提升產能，計劃在內地在安徽、浙江生產基地加快建設，預計分別於２０２１年和
２０２２年陸續投產。至於海外擴產，越南海防光伏玻璃生產基地，日熔化量１，０００噸的光
伏玻璃熔窯在去年底陸續點火，有助提升市場份額。福萊特計劃發行不超過７，６００萬股新Ｈ
股，佔擴大後已發行股本約３﹒４％；集資所得款項將用於補充營運資金、償還有息債務，以及
一般企業用途。

＊考慮３３元以下吸納＊

　　走勢上，今年１月８日升至４０﹒０５元（港元，下同）遇阻回落，期後橫行整固，目前重
上１０天和２０天線，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距收窄，短線走勢料有改善
，可考慮３３元以下吸納，反彈阻力４０﹒０５元，不跌穿２９元續持有。
《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

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