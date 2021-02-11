港股失三萬關低開４３點報２９９９５，國指跌２３點，科指揚４點

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股道指破頂，聯儲主席鮑威爾表示須要長期維持寬鬆貨

幣政策，亞洲股市靠穩，日經升５７點，首爾指數升１５點，惟港股方面則低開４３點失守三點

點關口，本港地產股及石油股普遍下挫，恆隆地產（００１０１）低開１﹒４％，中海油（００

８８３）跌０﹒９１％；部分科技股則繼續造好，心動公司（０２４００）高開１﹒１％破頂，

金蝶（００２６８）升０﹒５４％同樣創新高。恆生指數報２９９９５，跌４３點或跌０﹒１４

％，主板成交２６﹒２６億元。國企指數報１１７８６，跌２３點或跌０﹒２０％。恆生科技指

數報１０２１９，升４點或升０﹒０４％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒２３％，報４２﹒５元；港交所（００３８８）跌

０﹒７５％，報５３０元；騰訊（００７００）升０﹒２６％，報７６３元，以現價計，該股暫

連升４日，累計升幅４﹒０９％。建行（００９３９）升０﹒４９％，報６﹒１７元，以現價計

，該股暫連升５日，累計升幅５﹒１１％。友邦（０１２９９）升０﹒４８％，報１０３﹒７元

，以現價計，該股暫連升６日，累計升幅６﹒０９％。美團（０３６９０）跌０﹒２３％，報４

２９﹒４元；阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒３８％，報２６１元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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創科 （００６６９） １２１﹒５０元 跌１﹒７８％

恆隆地產（００１０１） ２０﹒７０元 跌１﹒４３％

百威亞太（０１８７６） ２５﹒８０元 跌１﹒３４％

港鐵 （０００６６） ４４﹒４５元 跌１﹒２２％

蒙牛 （０２３１９） ４９﹒２０元 跌１﹒２０％

申洲 （０２３１３） １７７﹒６０元 跌１﹒１７％

新世界 （０００１７） ３５﹒０５元 跌０﹒９９％

九置 （０１９９７） ４３﹒３５元 跌０﹒９１％

中海油 （００８８３） ８﹒７１元 跌０﹒９１％

中石油 （００８５７） ２﹒４２元 跌０﹒８２％

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科指十大升升幅股份表現如下



股份（編號） 現價 變幅

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平安好醫生（０１８３３） １０８﹒００元 升２﹒１８％

新東方在線（０１７９７） ２６﹒２０元 升１﹒５５％

心動 （０２４００） １１０﹒００元 升１﹒１０％

中興 （００７６３） ２１﹒６５元 升０﹒９３％

京東健康 （０６６１８） １５８﹒５０元 升０﹒８９％

中芯 （００９８１） ２４﹒９０元 升０﹒８１％

金蝶 （００２６８） ３７﹒５５元 升０﹒５４％

騰訊 （００７００） ７６３﹒００元 升０﹒２６％

微盟 （０２０１３） ２６﹒７０元 升０﹒１９％

比亞迪電子（００２８５） ５３﹒８０元 升０﹒０９％

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（ｕｌ）

