《盤後部署》港股企穩三萬送鼠迎牛，假後北水重臨底試３０２８０

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股道指破頂，港股則低開４３點報２９９９５，失守三

萬關，主要受累於早段地產股及石油股普遍下挫，但尾盤科技股爆發，多隻藍籌股亦轉勢向好，

其中美團（０３６９０）更揚逾３％，高見４４５元再破頂，大市氣氛更趨樂觀，恆指曾漲

１４６點，高見３０１８４，最終港股於鼠年最後交易日接近高位收市，報３０１７３，升

１３４點或升０﹒４５％，主板成交９２０﹒８７億元。國指報１１８８０，升７０點或升

０﹒５９％。科指報１０４１１，升１９６點或升１﹒９２％。

Ａ場兩市今日開始休市，下周四（１８日）復市。



＊鮑威爾呼籲華府再提供援助改善就業狀況＊



美聯儲主席鮑威爾周三發表講話，呼籲「全社會投入」以改善美國就業狀況，重申繼續實施

寬鬆貨幣政策來推動充分就業。他稱，就業市場來說美國經濟復甦仍有很長的路要走，儘管美國

失業率已從去年疫情高點１４﹒８％下降至６﹒３％，仍然有超過一千萬的美國人處於失業狀態

，整體失業率嚴重低估疫情損害。他表示實現就業最大化除貨幣政策外，還需要政府和私營部門

的款項。ＬＰＬ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ高級市場策略師Ｒｙａｎ Ｄｅｔｒｉｃｋ表示，美聯儲

是在要求國會和民間部門採取行動，改善低迷就業環境。

輝瑞疫苗顯著效果令英國疫情逐漸受控。英國於周二錄得１３０１３例新增確診，比上周三

（３日）下降大幅３２﹒２％，英格蘭僅剩７個行政區的感染，從去年１２月８日以來全英已有

逾１３００萬人接種了第一劑疫苗。當地媒體周二報道，公共衛生部發現，在年輕人和８０歲以

上人群中，單劑疫苗可使有症狀的感染減少６５％，８０歲以上人群減少６４％，而兩劑疫苗的

保護效果分別為７９％和８４％。



＊港股年後將再衝高＊



港股於鼠年最後一個交易日仍然向好，在北水收爐成交不足下仍向上，企穩三萬關收市，年

假前夕好友仍然活躍，相信農曆年假後北水重臨之下，充足資金將為大市提供升勁。港府更有意

逐步於年假後放寬防疫措施，為眾多傳統藍籌股帶來利好。

另外，國家主席習近平與美國總統拜登通電話，就雙邊關係對話，更釋出積極信號，雙方同

意就中美關係密切聯繫，有意重新建立對話機制，拜登更稱美中兩國應該避免衝突。憧憬拜登上

場後，中美關係漸甩改善，令大市氣氛再趨樂觀。

綜上所述，農曆年假後港股或高開上試２０１９年高位３０２８０，大市在北水支持下將再

一步上試３１０００關。最後祝願各位讀者於牛年股運亨通，旗開得勝。（ｐｌ）

