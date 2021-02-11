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11/02/2021 08:16

【大國博弈】傳ＴｉｋＴｏｋ無限期擱置出售美國業務計劃

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《華爾街日報》周三（１０日）引述消息人士報道指，字節
跳動旗下抖音國際版ＴｉｋＴｏｋ向甲骨文及沃爾瑪出售美國業務的計劃已被無限期擱置，因為
目前拜登新政府正就上屆政府為應對中資科技公司構成潛在安全風險再作評估。
　　消息指字節跳動依然有與負責美國國家安全相關官員進行討論，並主要圍繞數據安全及防止
過度收集用戶數據，而潛在的解決方案之一是由第三方管理ＴｉｋＴｏｋ數據，繼而不需要直接
出售美國業務。
　　美國白宮新聞秘書普薩基周三則表示，正就ＴｉｋＴｏｋ可能為美國用戶帶來的風險進行評
估，但強調並未就美國投資者收購該公司美國業務的計劃採取新積極行動。
　　她又指外資審議委員會（ＣＦＩＵＳ）正進行一項嚴格的程序，評估交易在潛在國安風險，
但她並未提供相關審查的具體時間表，而路透社引述消息指審查可能需要額外數月時間。
　　另外美國司法部周三要求哥倫比亞特區上訴法院，擱置上屆政府對下級法院裁決的上訴，因
為商務部計劃對證明禁令合理的基本記錄進行評估，以確定上屆政府所說的國家安全威脅是實施
限制的理由，並或可縮小爭議範圍，甚至完全不需要法院再進行審查。（ａｌ）

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