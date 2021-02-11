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即市新聞

11/02/2021 08:32

【代幣狂熱】Ｔｗｉｔｔｅｒ擬接受比特幣支付，馬斯克投資狗狗幣

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《ＣＮＢＣ》周三（１０日）報道指，美國社交媒體
Ｔｗｉｔｔｅｒ財務總監西格爾表示正考慮投資比特幣，並將其納入資產負債表，又指如果員工
和供應商要求以比特幣支付，可能會考慮投資比特幣，並作為資金儲備的一部分。不過通用汽車
行政總裁巴拉最新已表明無意投資比特幣。
　　美國電動車廠商特斯拉繼日前披露投資比特幣後，創辦人馬斯克隔晚在社交媒體表示，買入
了一些狗狗幣（Ｄｏｇｅｃｏｉｎ），狗狗幣及後曾大幅飆升，不過及後回吐升幅，現僅升近２
％。
　　比特幣隔晚亦輕微回吐升幅，據加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，比特幣現跌
３﹒７９％，報４４９４２﹒２４元，而據加密貨幣交易所Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣現跌
３﹒４７％，報４４８９７﹒５元。

＊加拿大央行副行長：加密貨幣飆升屬投機性狂熱＊

　　加密貨幣近期飆升的情況亦令加拿大央行副行長蓮恩開腔回應，他周三在有關創新支付的演
講中表示，加密貨幣價格最近飆升是投機性狂熱，此類資產不具備成為未來貨幣的資質，強調不
穩定的購買力使比特幣等加密貨幣成為有缺陷的支付方式。他亦不點名直言在投機性狂熱的氣氛
下，一個名人在社交媒體的言論足以觸發價格暴漲。
　　他又稱新冠肺炎疫情令加拿大央行加快虛擬貨幣的研究工作，短期內可能需要作出決策，但
推出虛擬貨幣的時間表仍難料，央行最終亦不一定會發行虛擬貨幣。（ａｌ）

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