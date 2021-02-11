【代幣狂熱】美國財長耶倫：濫用加密貨幣問題日益嚴重

《經濟通通訊社１１日專訊》據路透社及美國之音報道指，美國財政部長耶倫周三

（１０日）在財政部論壇上發表關於金融創新的講話時警告，數碼貨幣市場將爆發風險，當中包

括濫用加密貨幣的問題日益嚴重，不過他承認新金融技術的確幫助打擊犯罪和減少不平等現象。

她解釋加密貨幣已被用於洗黑錢、資助恐怖主義活動，但金融創新技術可以幫助解決這些問

題，並減少國家之間的數碼鴻溝。（ａｌ）

