【大國博弈】傳美國考慮向中國出口敏感技術實施更多限制

《經濟通通訊社１１日專訊》據路透社引述華府高級官員消息指，拜登新政府將考慮與盟國
合作，對向中國出口部分敏感技術增加具針對性的新限制。
消息又指華府與盟友進行磋商和評估前，不會採取行動取消特朗普政府針對中國施加的貿易
關稅。（ａｌ）
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