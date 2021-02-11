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11/02/2021 12:57

【代幣狂熱】萬事達卡計劃將部分加密貨幣納入支付網絡

　　《經濟通通訊社１１日專訊》支付系統營運商萬事達卡最新表示，計劃今年將部分加密貨幣
納入支付網絡，為消費者及商戶提供更多選擇及可能性，不過由於流通的加密貨幣高達數百種，
當中很多仍需要規管，故暫時不會支持所有加密貨幣。
　　公司又透露利用卡類產品購買比特幣等加密資產的客戶持續增加，他們亦有使用卡類產品將
加密貨幣轉換為傳統貨幣作消費。（ａｌ）

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