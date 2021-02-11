【代幣狂熱】萬事達卡計劃將部分加密貨幣納入支付網絡

《經濟通通訊社１１日專訊》支付系統營運商萬事達卡最新表示，計劃今年將部分加密貨幣

納入支付網絡，為消費者及商戶提供更多選擇及可能性，不過由於流通的加密貨幣高達數百種，

當中很多仍需要規管，故暫時不會支持所有加密貨幣。

公司又透露利用卡類產品購買比特幣等加密資產的客戶持續增加，他們亦有使用卡類產品將

加密貨幣轉換為傳統貨幣作消費。（ａｌ）

