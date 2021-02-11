【貿易再戰】傳法國向美國提出就飛機補貼爭端尋求和解

《經濟通通訊社１１日專訊》據《ＣＮＢＣ》引述消息人士報道指，法國總統馬克龍兩周前

與美國總統拜登通話，並提出就波音及空中巴士的補貼問題達成和解協議。

消息指拜登當時僅表示，將交由相關團隊跟進，但沒有作出任何承諾，而有關內容亦未在兩

國的官方文件中披露。（ａｌ）

