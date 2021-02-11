  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/02/2021 13:32

《窩輪豪情－梁業豪》好友於「正常平勢形」中已完成任務

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、非
必需性消費業與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票
現為平安好醫生（０１８３３）、建設銀行（００９３９）與美團（０３６９０），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的
股票，則宜首選中國平安（０２３１８）、海螺創業（００５８６）與碧桂園（０２００７）。
　　全世界都不開心的鼠年最後一個交易日結束了，港股恆指全年上升２２２３﹒９３
（７﹒９５７％），總算令投資者感到有點喜悅。中午博年初五（１６日）紅股高開的買盤湧至
，令恆指成功於３萬點心理關口之上報收，大家會感覺良好嗎？陰陽燭日線圖上呈現連續第二支
陽燭，但未能升回保歷加通道頂部之上報升，代表短期調整的威脅仍在。況且，指數已經迫近ａ
浪起點３０１９１，好友於ｂ浪反彈過程中算已完成任務。假設大家觀察的為「正常平勢形」會
否演變成為「不規則平勢形」。
　　筆者祝各位讀者朋友與《經濟通》各同事身體健康、心想事成、投資就手、牛年進步！
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS11/02/2021
【FOCUS】拜登首致電習近平　揭對華「結果導向」新思路
開市Good Morning11/02/2021
《開市Good Morning》林家亨：中海油追落後空間不大
財經熱話10/02/2021
順豐斥逾175億入主嘉里物流　王衛首度現身香港記者會
中國故事10/02/2021
《神州經脈》1月CPI轉降PPI轉升　鼠年滬綜指累漲近二成三
中國故事10/02/2021
【鼠年收官】抗疫未全勝股市卻興隆　滬綜指創5年高　鼠年飆兩成
板塊分析10/02/2021
獲高瓴溢價入股　綠葉製藥吸引力何在？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Green Common OmniPork Strip 新肉絲

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>