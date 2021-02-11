《窩輪豪情－梁業豪》好友於「正常平勢形」中已完成任務

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、非

必需性消費業與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票

現為平安好醫生（０１８３３）、建設銀行（００９３９）與美團（０３６９０），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的

股票，則宜首選中國平安（０２３１８）、海螺創業（００５８６）與碧桂園（０２００７）。

全世界都不開心的鼠年最後一個交易日結束了，港股恆指全年上升２２２３﹒９３

（７﹒９５７％），總算令投資者感到有點喜悅。中午博年初五（１６日）紅股高開的買盤湧至

，令恆指成功於３萬點心理關口之上報收，大家會感覺良好嗎？陰陽燭日線圖上呈現連續第二支

陽燭，但未能升回保歷加通道頂部之上報升，代表短期調整的威脅仍在。況且，指數已經迫近ａ

浪起點３０１９１，好友於ｂ浪反彈過程中算已完成任務。假設大家觀察的為「正常平勢形」會

否演變成為「不規則平勢形」。

筆者祝各位讀者朋友與《經濟通》各同事身體健康、心想事成、投資就手、牛年進步！

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

