《談國論企－黎偉成》通貨續受控確保經濟穩進

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２１年１月份同比再略跌，止對上一個月稍

升之況，物價穩定於低水平，有利促進居民在穩就業、增收入的環境底下加強消費意欲，推動國

民經濟穩中有進地提質發展。國家採取「國內大循環」、「國內外雙循環」配合需求側和供給側

的策略，使經濟今年會提速上升。



＊鮮菜價大漲鮮果奶類緩升豬肉反跌＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，居民消費價格於２０２１年１月份同比下降

０﹒３％，止住２０２０年１２月份上升０﹒２％，連同１１月份回落０﹒５％、１０月份稍升

０﹒５％，可見通脹率基本處於稍升、略降的相對穩定狀況，通貨受到控制。

但ＣＰＩ於２０２１年１月份由上一個月之稍升轉跌，其中食物煙酒大分類指數於是月份同

比回升１﹒４％，對ＣＰＩ的影響為正數０﹒４１個百分點，乃因有相當部分的消費品皆納入輕

微向上的新態勢，僅以豬肉為主的肉畜價回落所拉動。

要特別留意的，是食品煙酒大分類中的（一）鮮菜，回復相對較快的增長態勢，分類指數於

２０２１年１月份同比增長１０﹒９％，升幅高於２０２０年１２月份的６﹒５％和１１月份的

８﹒６％升幅，而低於１０月份升１６﹒７％。此可在一定程度意味鮮菜的種植，在去年中受到

惡風暴雨等天災影響之後，到年底時又面對嚴寒天氣壓力。鮮菜價格分類指數影響ＣＰＩ於

２０２１年１月份達０﹒２４個百分點，高於對上一個月所影響的０﹒１７個百分點。

同樣有上升趨勢者，有：糧食增１﹒６％、鮮果升１﹒３％、？類升１﹒２％和水產品增０

﹒２％，增長的幅度相對溫和，可以接受。

至於（二）豬肉價格由過去兩年多的急漲，轉升幅收窄，到近期更由升轉跌：分類指數於

２０２１年１月份同比回落３﹒９％，跌幅較２０２０年１２月份的１﹒３％多跌２﹒６個百分

點，而１１月份跌１２﹒５％和１０月份回落２﹒８％，已形成四連跌，確認扭轉兩年多以來大

增之況；而豬肉價於是月影響ＣＰＩ回落０﹒０９個百分點，亦止住去年９月份上漲１個百分點

，而最嚴重的２月份所影響上漲３﹒１９個百分點，大有不可同日而語之概。

豬肉價增長持續放緩，很主要受惠於豬肉供應有所提升：生豬存欄量和？殖母豬存欄量，於

２０２０年末分別比２０１９年末增長３１％與３５﹒１％，對通脹控制和民生皆為佳訊。

正正因為豬肉價格由持續下跌至倒跌，使肉畜分類指數於２０２１年１月份同比亦下跌

０﹒４％，對ＣＰＩ的影響是負數０﹒０２個百分點，其中牛肉及羊肉分類指數分別上升

４﹒１％與６﹒７％。



＊衣著居住生活用品交通通信等價穩＊



（四）其他民生類別的通貨，如衣著、居住、生活用品及服務、交通和通信、教育文化和娛

樂、醫療等價格皆受控，實屬佳象。

中國最近力推的國內大循環、國內國際雙循環的政策，有助進一步提升經濟的提質增量的力

量，而ＣＰＩ續受控，會是一個很正面的支持力量。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

