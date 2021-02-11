《異動股》康希諾復牌後高開８％破頂，旗下新冠病毒疫苗准用

《經濟通通訊社１１日專訊》康希諾（０６１８５）復牌後開飆８﹒０５％，報４４３元，

創上市新高。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２３﹒７４％。該股成交約６萬股，涉資２

４３７萬元。

康希諾公布，披露有關新型冠狀病毒疫苗消息後，經查詢未知悉其他需按例披露的內幕消息

。該集團昨天下午停牌，已申請於今天上午９時起恢復股份買賣。

該集團早前指，根據重組新型冠狀病毒疫苗腺病毒５型載體ＩＩＩ期臨床試驗中期結果，該

產品已於周三獲得墨西哥聯邦衛生風險防護委員會的緊急使用授權，用於１８歲及以上成人。

現時，恆生指數報２９９９５，跌４３點或跌０﹒１４％，主板成交２６﹒２６億元。國企

指數報１１７８６，跌２３點或跌０﹒２０％。恆生科技指數報１０２１９，升４點或升０﹒０

４％。

即月期指新報２９８４８，跌９３點，低水１４７點。即月國指期貨報１１７３４，跌４３

點，低水５３點。即月科指期貨新報１０１７３，跌３０點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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康希諾 （０６１８５） ４４３﹒００元 升８﹒０５％

信達生物（０１８０１） ９７﹒６０元 跌０﹒９６％

君實 （０１８７７） ８８﹒００元 升３﹒２９％

錦欣 （０１９５１） １９﹒８８元 升０﹒７１％

藥明 （０２２６９） １２４﹒７０元 升０﹒３２％

泰格醫藥（０３３４７） １８３﹒９０元 升０﹒４９％

諾誠健華（０９９６９） １９﹒６２元 跌０﹒３０％

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（ｐｌ）

