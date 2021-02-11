【科創板】上交所：終止柔宇科技科創板上市審核

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上交所昨日（１０日）晚間公告稱，終止

對深圳市柔宇科技首次公開發行股票並在科創板上市審核。

上交所稱，柔宇科技於去年１２月３１日遞交了科創板上市申請，但在今年２月９日，柔宇

科技和保薦人中信證券分別提交了撤回上市的申請文件。



＊柔宇科技：存在「三類股東」等情況尚待論證＊



對於撤回上市申請，柔宇科技內部人士昨日回應稱，基於公司股東結構存在直接層面的「三

類股東」等適格性的情況尚待進一步論證，考慮到公司發展戰略，經研究後決定，暫緩此次科創

板上市申請。暫緩科創板上市申請不會對公司的正常生產、經營構成重大影響。

值得注意的是，柔宇科技撤回科創板ＩＰＯ申請之前，上交所對該公司進行了現場檢查。

柔宇科技成立於２０１２年，專注於柔性顯示屏幕的研發和生產，為智能移動設備、智能交

通、文娛傳媒、運動時尚、智能家居和辦公教育行業中的企業客戶提供解決方案。

根據招股書，柔宇科技計劃通過本次ＩＰＯ發行不超過１２０００萬股，募集１４４﹒３４

億元人民幣，將全部用於柔性前沿技術研發、柔性顯示基地升級擴增建設、柔性技術的企業解決

方案開發、新一代柔性智能終端開發以及補充流動資金。

